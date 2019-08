© foto di Federico Gaetano

Sbarcato questa mattina in Italia, Gary Medel è pronto ad iniziare la nuova avventura con la maglia del Bologna: "Sono contento di tornare in Italia - ha detto il cileno ai microfoni di Sky Sport -, soprattutto in una squadra come il Bologna".

Perché proprio il Bologna? "Sono stato in Turchia per due stagioni. Nonostante quello che si dice, è un campionato importante. Avevo voglia di dimostrare di poter essere ancora competitivo e di farlo in Italia".

Palacio e Mihajlovic? "Palacio è un amico e un grande calciatore. Sone felice di tornare a giocare con lui. Mihajlovic è un guerriero, supererà tutto".

Sanchez all'Inter? "Grande giocatore, può dare tantissimo. Se arriva, può essere un buon acquisto per l'Inter".

Che stagione aspetta il Bologna? "Spero faccia ancora meglio della passata stagione. Anzi, faremo un grande campionato".