Capolavoro di Antonio Candreva, poker Inter a 6 minuti dalla fine (dopo un gol annullato a Politano). L'esterno italiano riceve dai 35 metri e lascia partire un bolide imparabile per Gabriel. Palla sotto l'incrocio sinistro, rete davvero splendida dell'ex Lazio. Lecce ormai sfiduciato: i salentini sono rimasti in 10 per l'espulsione di Farias, la cui partita è durata appena 10 minuti.