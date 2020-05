Mercato e indicazioni per gli agenti e intermediari: confermate le linee guida su commissioni

Quello dei rapporti con gli agenti e del ruolo degli intermediari è uno dei temi da tempo main focus delle discussioni in ambito di regolamentazione del calcio e del calciomercato per FIFA e per le istituzioni. Nelle linee guida di aprile e in quelle aggiornate (e non definitive) della giornata di ieri, c'è spazio anche per gli accordi di rappresentazione firmati durante e dopo la pausa per Covid-19. Il Football Stakeholders Committee raccomanda di seguire sempre le indicazioni sui parametri di riferimento sulle commissioni indicate nell'Articolo 7.3 del regolamento. Dunque il 10% del prezzo di vendita per gli agenti delle società venditrici, il 3% della retribuzione dei giocatori per i suoi agenti e il 3% della retribuzione dei giocatori per gli agenti dei club acquirenti.