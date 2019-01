Mercato in difesa: il giro che sta per esplodere

Fonte: Sportitalia

E’ stato il mercato degli attaccanti. Un effetto domino che ha preso il via con Muriel e che potrebbe non avere ancora terminato i suoi effetti, e che proprio in questa fase così calda è pronto a dare il benvenuto anche ad un considerevole giro di difensori. Il via è stato dato dalla Juventus, abile ad orchestrare con il Genoa un maxi affare che avrà come oggetto il futuro di Romero, destinato a vestire la maglia bianconera tra una stagione e mezza. Nel viatico di divisione dei migliori prospetti forniti dal nostro calcio, l’Inter continua a tenere dritte le antenne su Joachim Andersen: con i rapporti con la Sampdoria che potrebbero favorire la rincorsa nerazzurra al talento danese che potrebbe rappresentare il futuro anteriore della retroguardia dei meneghini. Un’asse doppio tra Milano e Torino che non coinvolge soltanto i centrali di difesa, ma che si estende anche qualche metro più in là, sulle corsie laterali che potrebbero subire forti influenze dettate dalle scelte e dagli investimenti di queste settimane. Non è un mistero che la Juventus, per esempio, stia monitorando con attenzione la situazione di due giocatori come Darmian ed Emerson Palmieri che conoscono a fondo le dinamiche del nostro campionato. Il primo è un’opportunità vantaggiosa dal punto di vista economico, visto il contratto in scadenza con il Manchester United, il secondo è un pupillo di Paratici dai tempi in cui, agli ordini di Spalletti, spopolava con la maglia della Roma. Elementi che già di per sé, giustificano un potenziale inserimento da parte dell’Inter alla stregua di una scheggia impazzita in un quadro che altrimenti sarebbe molto ben delineato. Senza contare le possibili uscite: in casa Juventus il più corteggiato è Benatia. Il marocchino piace a tutti, ed il Fulham di Ranieri sta cercando di tentarlo con una sfida in Premier League che potrebbe ridare senso ad una stagione vissuta lontano dai riflettori. In casa Inter si valuta il futuro di Miranda, uno che garantisce affidabilità ed esperienza ed il cui posto dalla prossima stagione sarà ereditato dal compagno di mille vittoriose battaglie con la maglia dell’Atletico Madrid, Diego Godin, destinato proprio all’Inter. Insomma, un thriller di mercato con il finale delineato, ma con le evoluzioni che minacciano di essere ancora più intriganti dell’esito della storia.