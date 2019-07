Mercato Lazio, chiusa la prima fase. E oggi arriva Lotito in ritiro...

Fonte: Dall'inviato ad Auronzo di Cadore

Adekanye, Vavro, Lazzari e Jony. La prima fase del mercato della Lazio può dirsi conclusa: 4 acquisti nei primi 10 giorni di luglio, 4 nuovi innesti con cui Inzaghi sta già lavorando nel ritiro di Auronzo di Cadore. La società ha dato al tecnico materiale fresco per colmare alcune lacune, molto evidenti l’anno scorso. Un centrale di difesa (in più è stato reintegrato Radu), due laterali (uno più difensivo, l’altro più offensivo) e un esterno d'attacco rapido e giovane. Possiamo quindi tracciare una linea nella storia di questo calciomercato estivo della Lazio. Un punto che sancisce la fine del primo capito, a cui ne seguirà un altro dal titolo 'cessioni’. Sì perché ci sono tanti giocatori sulla lista dei partenti e una volta che la società si libererà di questi potrà puntellare la rosa con altri colpi ad hoc.

Partiamo dalla difesa, dove è rientrato Radu e arriverà Armini, ora impegnato con l’Italia Under 19. Wallace e Patric sono tra gli esuberi: il primo ha richieste in Inghilterra e dovrebbe andare lì, mentre per il secondo non si registrano offerte concrete. In caso di doppio addio, la società potrebbe regalare a Inzaghi un altro difensore. Ma il nodo vero è a centrocampo, dove ruota tutto intorno a Milinkovic. Non è sul mercato, la Lazio non lo venderà per il gusto di farlo, anche perché il bilancio sorride. Andrà via soltanto se alla porta di Formello busserà una squadra con almeno 80 milioni: il serbo lo sa e non sta puntando i piedi per il trasferimento. In caso di suo addio, Tare prenderà due centrocampisti. L’altro nome in uscita è quello di Badelj: le sue qualità sono indiscusse, ma il croato vuole giocare con continuità e Inzaghi in quel ruolo gli preferisce Leiva. Tare è a lavoro per concretizzare i vari interessamenti, così come per Durmisi, che al secondo allenamento ad Auronzo ha già tirato su bandiera bianca per un problema fisico. L’attacco, invece, è completo con Caicedo (dovrà rinnovare il contratto) e Immobile come uniche due punte di ruolo.

Oggi è previsto l'arrivo del presidente Lotito e del diesse Tare. I due avranno l'occasione per avere dei singoli colloqui con i giocatori il cui futuro è il bilico (Milinkovic su tutti). Chiariranno delle situazioni e magari riusciranno a far sbloccare alcune trattative. Previsto anche un confronto con Luis Alberto, al centro di alcune incomprensioni estive con il patron biancoceleste.