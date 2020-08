Mercato Milan, quattro esterni bassi in uscita

Sarà una sessione di mercato molto importante quella che dovrà affrontare il Milan. La squadra di Stefano Pioli l’anno prossimo dovrà giocare tre competizioni e avrà come obiettivo il piazzamento in Champions League. Per recuperare il gap con le altre squadre davanti in classifica dovrà rinforzare la rosa e infatti le priorità sono in difesa e a centrocampo. Secondo ciò che filtra dal club gli obiettivi sono un terzino destro e almeno un centrocampista. Di fatto però sono ben 4 gli esterni sul mercato in questo momento. A destra sia Andrea Conti che Davide Calabria potrebbero partire, e infatti il terzino bresciano ha cambiato agenzia di procuratori per cercare una sistemazione. In caso di cessione di Calabria per il Milan sarebbe plusvalenza piena. Sulla corsia opposta sono in uscita sia Diego Laxalt che Ricardo Rodriguez, piace anche al Torino. Lo svizzero è rientrato dal prestito al Psv e sta cercando squadra e sono arrivate diverse offerte dalla Bundesliga. Laxalt invece è entrato nel mirino della Lokomotiv Mosca, ma non ci sono stati ulteriori sviluppi dopo gli incontri di quindici giorni fa. Il Milan punta a cedere almeno un paio di giocatori per fare cassa e liberarsi di ingaggi pesanti che continuano ad incidere sul bilancio nonostante le prestazioni di alcuni di questi giocatori non sia stata all’altezza.