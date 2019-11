Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 13 novembre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

JUVENTUS, PUO' RINNOVARE ANCHE HIGUAIN. DEMIRAL NEL MIRINO DI ARSENAL E MANCHESTER UNITED. QUATTRO BIG SU EMRE CAN. INTER, IN ESTATE DUELLO CON LA JUVE PER CHIESA. ASSALTO PER NANDEZ, NAINGGOLAN POSSIBILE CONTROPARTITA. PIACE KULUSEVSKI, MANDRAGORA E XHAKA LE ALTERNATIVE. ROMA, IBRAHIMOVIC OBIETTIVO PER L'ATTACCO. FLORENZI CERCA SPAZIO, CONTATTI CON LA FIORENTINA. NAPOLI, DE LAURENTIIS BLOCCA TUTTI: NIENTE ADDII A GENNAIO TRA I RIVOLTOSI. IL BARCELLONA SULLE TRACCE DI FABIAN RUIZ. MILAN, IL WOLVERHAMPTON PREPARA L'OFFERTA PER KESSIE. FIORENTINA, TORNA DI MODA L'IDEA BEN ARFA

Non solo Cuadrado e Szczesny. Secondo Tuttosport, anche Gonzalo Higuain potrebbe rinnovare il proprio contratto con la Juventus. Dimenticato il possibile addio estivo, il Pipita è tornato determinante con la maglia bianconera, e allungare di un altro anno (accordo in scadenza 2022) avrebbe più spiegazioni: rinsaldare il legame con la Vecchia Signora, spalmare l'ingaggio e infine avere più potere contrattuale in caso di nuove offerte dall'estero.

Il Bleacher Report rivela che Merih Demiral sarà osservato da emissari di club inglesi nella sfida che giocherà domani sera dalla sua Turchia contro l'Islanda: Arsenal e Manchester United in particolare sarebbero i club interessati al giovane centrale della Juventus, che fino ad ora con la Juventus non ha trovato lo spazio che avrebbe voluto. I due club inglesi, alle prese con diversi problemi in difesa, potrebbero offrirgli una chance diversa a partire dal prossimo mercato di gennaio.

Futuro sempre in bilico per Emre Can. Poco impiegato da Sarri, il centrocampista della Juventus è stato convocato dalla Germania e sfrutterà la nazionale come trampolino di lancio per rilanciarsi. In chiave bianconera, ma non solo: se fare bene con Loew & Co potrà rialzare le sue quotazioni nel centrocampo degli otto volte campioni d'Italia, il pensiero va anche al mercato. Secondo Tuttosport, sulle sue tracce vi sono ben quattro top club europei: Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Barcellona e Paris Saint-Germain.

Federico Chiesa il grande obiettivo dell'Inter per la prossima estate. I nerazzurri sono pronti a scatenare l'asta per l'attaccante della Fiorentina insieme alla Juventus: si partirà da 60 milioni di euro e dopo averlo convinto a restare a Firenze per un anno Rocco Commisso valuterà le possibili offerte che arriveranno al club viola per il classe 1997. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Non è una priorità ma Nahitan Nandez potrebbe fare al caso dell'Inter nella prossima stagione. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport ai nerazzurri piace infatti il centrocampista del Cagliari e in estate si potrebbe aprire una trattativa con il cartellino di Radja Nainggolan come contropartita, visto che il belga è in prestito secco ai sardi ma potrebbe rimanere in rossoblù dopo essere tornato ai suoi livelli nelle prime 12 giornate di campionato.

Non solo Dejan Kulusevski. L'Inter, in vista del prossimo mercato di gennaio, è alla ricerca di un centrocampista e La Gazzetta dello Sport fa la lista delle alternative al giocatore dell'Atalanta in prestito al Parma. I primi due sono Rodrigo De Paul e Rolando Mandragora dell'Udinese, poi c'è anche Granit Xhaka in rotta con l'Arsenal, con i suoi agenti che hanno sondato il terreno. Infine l'ipotesi Alessandro Florenzi che potrebbe lasciare la Roma a gennaio.

Secondo quanto riportato da Radio Radio, oltre all'interessamento da parte del Bologna, del Milan e soprattutto del Napoli, anche la Roma avrebbe messo nel mirino Zlatan Ibrahimovic, senza contratto dopo l'esperienza ai Los Angeles Galaxy in MLS.

Alessandro Florenzi riflette sul proprio futuro dopo che nelle ultime settimane non ha ottenuto lo spazio che si sarebbe aspettato di avere. Se la situazione non cambierà, il calciatore potrebbe lasciare i giallorossi già a gennaio visto che il suo obiettivo è quello di avere continuità per evitare di perdere il posto in chiave Euro 2020. La Fiorentina ha già avviato i primi contatti per arrivare al suo cartellino, ma anche l'Inter e il Lione starebbero pensando di effettuare una eventuale mossa per il romanista. A riportarlo è Sky Sport.

De Laurentiis blocca qualsiasi operazione in uscita tra i rivoltosi dello spogliatoio in vista di gennaio. Non ci sarà addio anticipato dei giocatori in scadenza come Mertens o Callejon, e non ci sarà addio neanche con Koulibaly, nonostante il pressing del Man City. Stesso discorso vale per Hysaj, già promesso alla Roma ma costretto a restare in azzurro vista l'emergenza sulle fasce di Ancelotti. A fine anno verranno fatte le giuste valutazioni anche in base all'età e verranno prese delle decisioni definitive, ma non a gennaio. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.

Fabian Ruiz e Rodrigo Bentancur sono gli obiettivi del Barcellona per la sostituzione di Ivan Rakitic: il croato lascerà certamente la Catalogna in inverno, ma i blaugrana si stanno muovendo per non farsi trovare impreparati. Lo spagnolo del Napoli è un nome seguito da tempo in casa catalana, mentre l'uruguaiano potrebbe garantire una minore spesa (AS parla di 35 milioni di euro) e anche nella scorsa estate i bianconeri lo avevano cercato nell'ambito proprio di una ipotetica operazione Rakitic.

La storia tra il Milan e Franck Kessie è ai titoli di coda e La Gazzetta dello Sport di questa mattina parla del Wolverhampton come possibile nuova destinazione per il centrocampista lasciato fuori da Pioli dalla sfida contro la Juventus per scelta tecnica. Il club inglese è pronto a fare l'investimento per l'ex Atalanta e secondo la rosea l'offerta che arriverà in via Aldo Rossi potrebbe essere superiore ai 20 milioni di euro.

Il trentaduenne più famoso di Clamart, Hatem Ben Arfa, scalpita per rientrare nel calcio che conta. E potrebbe farlo a sorpresa anche in Italia, dove da tempo è sul taccuino di più società. Il Genoa, la Sampdoria, un derby che poteva accendersi con forza già in estate e che potrebbe riproporsi anche a gennaio. Lex PSG è svincolato ma potrebbe essere anche un'idea per la Fiorentina. Già alla fine dell'ultima sessione di mercato, c'era stato un contatto tra le parti. I viola devono prima sistemare alcune situazioni in uscita come Eysseric nel reparto per poi valutare eventualmente il nome di Ben Arfa. Che vuole tornare. E punta l'Italia.

NIENTE PANCHINA PER WENGER: NUOVO INCARICO PER LA FIFA. IBRAHIMOVIC LASCIA I LOS ANGELES GALAXY. TOTTENHAM, POCHETTINO RISCHIA LA PANCHINA. CHELSEA, FIDUCIA IN RUDIGER: PRONTO IL RINNOVO. ARSENAL, IN PROVA IL 18ENNE AMERICANO BASSET

Arsene Wenger ha chiuso la propria carriera da allenatore. L'annuncio è arrivato tramite il sito della FIFA, visto che lo storico tecnico dell'Arsenal è stato nominato nuovo "Chief Global Football Development" della Federazione internazionale con a capo Gianni Infantino.

Zlatan Ibrahimovic lascia i Los Angeles Galaxy, ora è anche ufficiale. Dopo il post sui social dello svedese arriva anche la nota sul sito ufficiale del club losangelino: "I Los Angeles Galaxy annunciano oggi che Zlatan Ibrahimović non tornerà per la stagione MLS 2020. Il club e il giocatore hanno deciso di separarsi in modo consensuale.

"Vorremmo ringraziare Zlatan per il suo contributo ai Los Angeles Galaxy e alla Major League Soccer", ha dichiarato Chris Klein, presidente dei LA Galaxy. “Dal suo arrivo nel 2018, Zlatan ha influenzato positivamente il calcio a Los Angeles. Siamo grati per la sua etica del lavoro e passione. Ringraziamo Zlatan per la sua professionalità e l'impatto incommensurabile sulla comunità di Los Angeles e sulla comunità calcistica del Nord America".

Un punto di non ritorno. In Inghilterra sono sicuri che Mauricio Pochettino rischi la panchina nel caso dovesse perdere contro il West Ham dopo la sosta. Il tecnico argentino dovrà convincere la società di essere in grado di portare la barca in salvo dopo un inizio di stagione piuttosto burrascoso. Lo riporta il Daily Telegraph.

Il Chelsea ha intenzione di rinnovare il contratto di Antonio Rudiger. Il difensore tedesco, ex Roma, è stato frenato da diversi infortuni negli ultimi mesi e ha giocato solo 45' in questa stagione; nonostante ciò, riporta il Daily Mail, i Blues hanno intenzione di accelerare le trattative per prolungare l'accordo.

Cole Bassett, centrocampista dei Colorado Rapids, sosterrà un provino con la formazione Under-23 dell'Arsenal. Il diciottenne avrà così l'occasione di allenarsi con la sua squadra del cuore, contro cui aveva giocato in estate in amichevole (vinta 3-0 dai Gunners): "Non so chi troverò, mancheranno diversi ragazzi della prima squadra ma sono entuasiasta. Sono impaziente di imparare da ogni giocatore, mi aiuteranno tutti a migliorare. Sarà una grande esperienza".