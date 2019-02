Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 17 febbraio

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

INTER, MAROTTA: “PROPORREMO IL RINNOVO A ICARDI, NESSUN CASO”. FIORENTINA, CORVINO RESTA E FREITAS ANDRÀ VIA. NAPOLI, PESSIMISMO SUL RISCATTO DI OSPINA E IL MANCHESTER UNITED STUDIA KOULIBALY - Mauro Icardi e l’Inter, prove di avvicinamento. L’amministratore delegato nerazzurro, Giuseppe Marotta, prova a gettare acqua sul fuoco e fa sapere che non c’è nessun caso Icardi. “A Wanda Nara avevo detto un mese fa che avremmo proposto il rinnovo, lo faremo”, assicura il dirigente interista. La rottura, oggi, sembra insanabile. Ma dall’Inter c’è la volontà di proseguire insieme all’argentino, nonostante il provvedimento della fascia di capitano revocata e consegnata a Samir Handanovic. “Il rinnovo? Vorremmo ma non dipende solamente da noi. Lui ha lasciato parte del suo futuro da una parte in alcune situazioni. E il fatto che abbia combattuto in un'Inter difficile dovrebbe essere valorizzata”, ha replicato Wanda Nara. La partita a scacchi continua.

Lavori in corso a Firenze, ma Pantaleo Corvino sarà ancora punto cardine della società viola. Chi saluterà invece sarà Carlos Freitas. Corvino verrà affiancato da una figura italiana, nei prossimi giorni si capirà qualcosa di più. Intanto è stato deciso il riscatto di Muriel a fine anno.

A Napoli filtra pessimismo invece sul riscatto di Ospina. E intanto il Manchester United studia Koulibaly da vicino con alcuni osservatori. A Roma invece Zaniolo giura fedeltà alla maglia giallorossa. “Voglio restare a lungo”, le sue parole. E presto sarà tempo di rinnovo.

NEYMAR, PARLA IL PADRE: “FELICE AL PSG” E INTANTO DALLA SPAGNA LO ACCOSTANO AL REAL MADRID. BARCELLONA, A FINE STAGIONE APPUNTAMENTO CON RAKITIC PER IL RINNOVO. LIONE, SI CERCA DI BLINDARE FEKIR - Rumori dalla Spagna: Neymar nei pensieri del Real Madrid. Possibile? “Il presente è al PSG, si trova bene ed è felice”, parola del padre dell’attaccante brasiliano ai media francesi.

Intanto lavora il Barça, che in estate accoglierà Rabiot e ha dato appuntamento a fine stagione a Rakitic per parlare del rinnovo. Un altro appuntamento, ma a stretto giro di posta, lo ha fissato il Lione: l’obiettivo è blindare Fekir.