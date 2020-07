Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 19 luglio

vedi letture

MILAN, GAZIDIS ATTENDE LA RISPOSTA DI MALDINI: RUOLO ALLA NEDVED. INTER, INSIDIA MANCHESTER CITY PER SANCHEZ. NAPOLI, JOVIC SE SALTA OSIMHEN - Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, nei prossimi l'ad del Milan Ivan Gazidis giorni dovrà affrontare la questione Maldini: all'ex capitano era stato proposto un nuovo incarico "alla Nedved". Nelle idee di Elliott l’ex capitano può avere mansioni operative, ma lasciando la responsabilità dell’area tecnica a Rangnick. È molto difficile che Maldini accetti un ridimensionamento del suo ruolo.

Il Manchester City potrebbe essere un intralcio inatteso nella conferma di Alexis Sanchez in maglia nerazzurro: l'Inter vorrebbe tenere il cileno, ma proprio dalla terra dell'attaccante arrivano notizie poco confortanti per Conte e Marotta. Il City, rivela La Cuarta, può vantare un budget di quasi 170 milioni di euro, con i Red Devils che chiederebbero per il Niño Maravilla 20 milioni, spinti dalla necessità di ottenere soldi per arrivare a Jadon Sancho: a spingere fortemente per ritrovare il cileno sarebbe Guardiola, che lo volle già ai tempi del Barcellona, nel 2011.

Secondo il Corriere dello Sport, Duvan Zapata è finito nel mirino della Juventus. Il calciatore ex Napoli si è reso protagonista di un exploit incredibile da quando veste la maglia del club bergamasco, motivo per cui su di lui si sono accese tutte le luci, di ogni riflettore, che lo mettono in risalto tra i top club europei. Non solo Atletico Madrid dalla Spagna dunque, anche in Italia c’è il forte interesse dei diversi club.

Luka Jovic è la prima alternativa se dovesse saltare l'affare per Victor Osimhen secondo quanto scrive il quotidiano spagnolo As: il Napoli attenderà ancora qualche giorno per capire la decisione finale dell'attaccante del Lille, poi sarebbe pronto a tuffarsi sul bomber del Real Madrid, complice anche l'ottimo rapporto con il suo agente Fali Ramadani e con le stesse merengues.

Un anno fa l'Inter ha tentato fortemente Edin Dzeko, su richiesta di Antonio Conte, ma alla fine l'attaccante è rimasto alla Roma. Adesso, però, la trattativa potrebbe riaprirsi. Secondo La Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro è in posizione d'attesa e affonderà il colpo solo se il bosniaco sarà messo definitivamente sul mercato, al fine di non ripetere il tanto fumo e poco arrosto della scorsa estate.

Dovrebbe terminare a fine stagione l’avventura al Torino di Lorenzo De Silvestri. Il difensore romano andrà via dal club granata a parametro zero. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, l’esterno raggiungerà Sinisa Mihajlovic al Bologna, con cui è pronto l’accordo definitivo.

MONACO, ESONERATO MORENO. CAMBIA ANCHE IL WATFORD. CHELSEA, WILLIAN VERSO IL RINNOVO - Robert Moreno non è più l'allenatore del Monaco. A comunicarlo la stessa società monegasca tramite una nota sui canali ufficiali del club: l'allenatore - si legge sul comunicato - era stato già informato nei giorni scorsi della decisione presa dal club. Anche il Watford ha deciso di cambiare allenatore: esonerato Nigel Pearson. La notizia era già nell'aria e il club inglese l'ha ufficializzata con un comunicato. A due gare dalla fine della Premier League il Watford dunque cambia allenatore per la terza volta in stagione dopo aver cacciato già Javi Gracia e Quique Sanchez Flores. Il club ha comunicato inoltre che Hayden Mullins, con Graham Stack come suo assistente, assumerà la posizione di allenatore ad interim per le ultime due partite della Premier League.

Willian proseguirà la sua carriera con il Chelsea. L'esterno brasiliano, secondo quanto riportato dal Daily Mail, potrebbe firmare un prolungamento di contratto con il Chelsea per i prossimi tre anni. Al momento i blues vorrebbero offrirne soltanto tre, ma le parti riusciranno probabilmente a trovare un accordo. Le prossime settimane saranno dunque decisive per il futuro del brasiliano a Londra.

Il Borussia Dortmund sta già impostando la prossima stagione. Il club giallonero, come riportato dal sito Le10Sport, ha messo nel mirino Youcef Atal, difensore algerino del Nizza. L'intenzione - si legge - è quella di sostituire Hakimi, ma sul calciatore c'è anche il Real Madrid. In questa stagione Atal ha collezionato 14 presenze.