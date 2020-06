Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 21 giugno

FIORENTINA AL LAVORO PER IL DOPPIO COLPO: IBRAHIMOVIC E THIAGO SILVA. MILAN, TUTTI I NOMI DI RANGNICK. E DE ZERBI RINNOVA CON IL SASSUOLO - Mai direi mai, scrive La Nazione ricordando l'affare Ribery di un anno addietro. Oggi i nomi da tenere d'occhio sono quelli di Thiago Silva, per il quale c'è stato un contatto diretto, un approccio formale in cui ai viola è stato risposto: "grazie, vi faremo sapere", dunque non un "no" secco, e Zlatan Ibrahimovic. Per quest'ultimo a tessere i discorsi ci sta pensando il procuratore Raiola, che molto probabilmente considererebbe più che positivo entrare in affari con la Fiorentina di Commisso.

Non solo occhi in difesa per la Juventus. Il club bianconero sta pensando anche alla prossima stagione con l'intenzione di rinforzare il proprio pacchetto offensivo. Come riporta Tuttosport, il primo nome nella lista di Paratici sarebbe sempre quello di Arkadiusz Milik. L'attaccante polacco andrà in scadenza 2021 con il Napoli che chiede 40 milioni per il cartellino. I bianconeri però potrebbero inserire eventuali contropartite come Rugani, Romero o Bernardeschi.

Dopo lunghe giornate di riflessione, alla fine, Roberto De Zerbi avrebbe preso la sua decisione finale sul percorso in nero-verde. Secondo quanto riferito da Sky Sport, infatti, l'allenatore del Sassuolo è orientato ad accettare la proposta di rinnovo contrattuale che gli è stata fatta pervenire dal club emiliano, optando per proseguire in un sodalizio che parrebbe aver trovato adesso anche le condizioni giuste per un nuovo periodo assieme.

Grandi manovre in difesa per il Milan. Il club rossonero sta pensando alla prossima stagione e, con ogni probabilità, effettuerà diverse variazioni nel pacchetto arretrato. Come riporta Tuttosport, Ralf Rangnick dovrebbe optare per profili giovani come per esempio Robin Koch che il Friburgo però valuta 15 milioni mentre un altro nome sarebbe quello di Melayro Bogarde dell’Hoffenheim. In Scozia gli occhi sarebbero puntati su Kristoffer Ajer del Celtic la cui valutazione, 30 milioni, è però ritenuta fuori budget. L’ultimo nome ci riporta in Serie A e si tratta di Nikola Milenkovic della Fiorentina.

La Roma come noto da settimane sta lavorando alla possibile permanenza di Chris Smalling anche nel prossimo futuro, dopo il positivo prestito di quest’anno. Il Manchester United non sembra voler cedere dalla propria richiesta, non meno di 20 milioni di euro. Troppi al momento per i giallorossi, che secondo TeleRadioStereo stanno pensando ad un’altra soluzione che prevederebbe un nuovo prestito ma con obbligo di riscatto intorno ai 17-18 milioni di euro.

Steve Bruce, allenatore del Newcastle, ha parlato futuro di Matty Longstaff dopo le voci su una grossa offerta arrivata al centrocampista dall'Udinese: "Non so cosa gli sia stato offerto, ma ovviamente ci sono influenze là fuori e persone che parlano con lui. Penso che alla sua età dovrebbe dipendere tutto dal calcio. Se sei abbastanza bravo e arrivi in ​​cima, i soldi arriveranno. Gli abbiamo offerto un contratto meraviglioso e spero che lo guardi e si accorga che il suo futuro è qui. Ha fatto eccezionalmente bene. Spero che lo accetti e rimanga, ma dovremo solo aspettare e vedere cosa succede".

Ezequiel Barco si guarda attorno, per capire cosa gli riserva il futuro. L'esterno argentino classe '99, in forza agli statunitensi di Atlanta, ha fatto il punto a proposito del suo futuro ai microfoni di TNT Sports, menzionando nel discorso anche la Fiorentina, squadra italiana che sembrerebbe averlo messo nel mirino da un po' di tempo a questa parte: “So che il mio agente è stato contattato dalla Fiorentina e da alcune squadre in Francia. Andare a giocare a Firenze sarebbe una bella possibilità, però non so cosa succederà dopo la pandemia”.

Gabriel Charpentier, attaccante classe '99 dell'Avellino, è uno dei tanti nomi accostati alla scatenata Reggina che pianifica già sul mercato il ritorno in Serie B. Il procuratore del franco-congolese, Giuseppe Cannella ha parlato della possibile trattativa ai microfoni di Reggina TV, ventilando però anche la possibilità di un approdo nella massima serie: "È riuscito a recuperare molto bene dall’infortunio, è in una fase in cui può giocare e fare minutaggio. Arriva in prestito dallo Spartaks Jurmala, possiede una buona struttura fisica e grande intelligenza tattica, disposto al sacrificio e assolutamente di prospettiva. Io voglio fare i complimenti alla società e alla città, vederla in Serie C non andava bene. Ricordo l’affetto e il calore dei tifosi, in Serie B può fare la differenza. Massimo Taibi (il ds, ndr) sta facendo una grande esperienza ed è in grado di migliorare la rosa. Charpentier è molto giovane, deve fare esperienza in Serie B: il direttore lo conosce e non nascondo che su di lui c’è l’interesse di due squadre di Serie A, pronte poi a girarle in prestito in cadetteria. Reggio sarebbe una soluzione importante per lui e per la squadra. L’interesse tra le parti c’è sempre stato, non posso nasconderlo. Il Genoa e la Lazio hanno chiesto informazioni, i biancocelesti avendo anche la Salernitana come società satellite su cui appoggiarsi".

BARCELLONA, MESSI VERSO IL RINNOVO. CHELSEA, OCCHI SU HENDERSON DEL MANCHESTER UNITED. BURNLEY, HART LASCIA IL 30 GIUGNO - Leo Messi e il Barcellona a vita, o quasi. La Pulce e il club azulgrana hanno aperto le trattative per il rinnovo fino al 2023, l'attuale contratto scade nel 2021. In termini economici non dovrebbero esserci aumenti, Messi rimarrà in Spagna alle stesse condizioni dell'accordo attuale. Nei prossimi giorni ci saranno nuovi incontri per definire il prima possibile un rinnovo chiave in casa Barça.

Stando a quanto riferito dal Sun, il Chelsea sarebbe disposto a spendere un'ingente cifra sul mercato per un nuovo portiere, a causa della scarsa soddisfazione palesata da Lampard nei confronti di Kepa. Le attenzioni dei Blues si sarebbero posate su Dean Henderson, classe '97 di proprietà del Manchester United ma in prestito allo Sheffield United, dove si sta facendo notare per la qualità delle sue prestazioni. Tanto che la squadra di Londra sarebbe pronta a versare 50 milioni di euro nelle casse di Old Trafford per aggiudicarsi l'estremo difensore basco. Il punto è che nel frattempo i Red Devils stanno a loro volta facendo valutazioni di ampio raggio su De Gea.

Secondo quanto si apprende da Sky Sports UK, il portiere inglese Joe Hart, un passato in Serie A con la maglia del Torino, lascerà il Burnley alla naturale scadenza del suo contratto, tra nove giorni. Questo perché la società di Premier League non ha intenzione di rinnovargli il contratto, ma anzi di svincolarlo alla data del 30 giugno.

Una posizione di classifica non consona alle aspettative di inizio stagione e una serie di risultati negativi. Il Betis, tramite un comunicato ufficiale, ha deciso di sollevare dall'incarico Joan Francesc Ferrer "Rubi".

Un anno in più alla Real Sociedad per Martin Odegaard (21 anni), la stellina che a San Sebastian è tornata a brillare. Il Real Madrid avrebbe deciso, dopo la crisi dovuta alla pandemia, di lasciare il talento norvegese all'Anoeta fino a giugno 2021. La scelta sarebbe già stata fatta e condivisa con il giocatore, ma non si potrà formalizzare nulla prima del termine di questa stagione. A riportarlo è As.