Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 27 gennaio

ERIKSEN E' VIRTUALMENTE UN NUOVO GIOCATORE DELL'INTER. POLITANO AL NAPOLI: VISITE OK. SI LAVORA ALLO SCAMBIO BERNARDESCHI-PAQUETA'. LA ROMA ANNUNCIA IBANEZ E SI PREPARA AD ACCOGLIERE VILLAR. LA FIORENTINA PENSA A VAZQUEZ. SUSO VIAGGIA VERSO IL SIVIGLIA. IL PARMA UFFICIALIZZA IL RINNOVO DI SCOZZARELLA

Ieri è stato il giorno tanto atteso da milioni di tifosi nerazzurri: in mattinata è approdato a Milano il fantasista danese Christian Eriksen, che ha poi effettuato le visite mediche di rito e che oggi firmerà l'accordo con i nerazzurri e che potrebbe addirittura entrare tra i convocati per la sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina.

Il Napoli ha offerto 24 milioni di euro per Andrea Petagna con gli emiliani che però hanno rifiutato perché ritengono l'attaccante fondamentale in chiave salvezza. L'operazione potrebbe però sbloccarsi subito per l'estate, con la SPAL che potrebbe accettare un'offerta più bassa cedendo il calciatore al termine del campionato in corso. A riportarlo è Sky Sport.

La Fiorentina pensa a Franco Vazquez per aumentare la qualità del centrocampo di Iachini. Il Siviglia valuta il 30enne italo-argentino circa 10 milioni anche visto il contratto in scadenza nel giugno del 2021. A riportarlo è La Nazione.

Più di un'idea di mercato. Un'ipotesi di lavoro che sta prendendo forma nelle stanze di casa Juventus e di casa Milan. Federico Bernardeschi in rossonero e Lucas Paquetà in bianconero. Sono ore calde e oggi - secondo TMW - potrebbero esserci nuovi contatti per provare ad accelerare.

Ieri mattina Matteo Politano è arrivato a Napoli dove ha effettuato le visite mediche di rito con la squadra azzurra. Il giocatore, che arriva alla corte di Gattuso via Inter, oggi firmerà l'accordo con De Laurentiis e arriverà l'ufficialità del suo approdo a Castelvolturno.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, non è certa la permanenza alla Roma dell'esterno destro Alessandro Florenzi. Il capitano sta valutando con attenzione la fiducia del tecnico nei suoi confronti e, soprattutto, ha ricevuto un'offerta molto interessante da parte del Valencia. Questi ultimi giorni di trattative serviranno al giallorosso per decidere il da farsi.

Il Flamengo ha trovato l'accordo con l'Inter per l'acquisto a titolo definitivo dell'attaccante Gabigol. Dopo il lungo periodo di prestito, che ha visto il club brasiliano trionfare in Libertadores anche grazie ai gol della propria punta, ora il giocatore approderà tra i rubro negro con la formula del titolo definitivo. A riportarlo è ESPN.

Gonzalo Villar, centrocampista spagnolo dell'Elche, è virtualmente un nuovo giocatore della Roma. Questa sera il calciatore è atteso in città e domani dovrebbe effettuare le visite mediche di rito prima della firma sul contratto.

Sempre la Roma nella giornata di ieri ha ufficializzato l'acquisto del difensore Roger Ibanez dall'Atalanta. L’accordo prevede l’obbligo di acquisizione a titolo definitivo per 8 milioni di euro condizionato al verificarsi di determinate situazioni sportive, il pagamento di un corrispettivo variabile, fino ad un massimo di 2 milioni di euro, per bonus legati al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi e il pagamento del 10% del prezzo di cessione eventualmente conseguito in caso di futuro trasferimento del calciatore definito prima del 30 giugno 2024. Qualora il calciatore non sia ceduto entro il 30 giugno 2024 è previsto il riconoscimento di un ulteriore corrispettivo pari a 1 milione di euro e di un importo pari al 10% dell’eventuale prezzo di cessione in eccesso rispetto a quanto già maturato a titolo di corrispettivo fisso e variabile. Con Ibanez è stato sottoscritto un contratto che, nel caso in cui si verifichino le condizioni per l’obbligo di acquisto a titolo definitivo, sarà valido fino al 30 giugno 2024.

Emre Can è sempre più vicino a lasciare la Juventus. Secondo TMW infatti, il giocatore tedesco dovrebbe tornare in Germania con il Borussia Dortmund pronto ad accoglierlo per un affare a titolo definitivo per una cifra di circa 25 milioni di euro.

Il Parma ha annunciato il rinnovo di contratto di Matteo Scozzarella. Il giocatore ha firmato per un ulteriore stagione, ovvero fino al giugno del 2021.

Suso si avvicina a grandi passi al Siviglia, con Monchi che sta discutendo con i rossoneri il numero di presenze per trasformare il prestito con diritto in obbligo. Il Milan vorrebbe che scoccasse a 10 presenze, gli spagnoli a 15. Sono 20 i milioni che il Siviglia sborserebbe in caso di riscatto, mentre il calciatore firmerebbe un contratto di quattro anni e mezzo.

ATLETICO MADRID-CAVANI CI SIAMO. IL BARCELLONA RISPONDE CON RODRIGO DEL VALENCIA. L’ARSENAL LAVORA PER PABLO MARI. PSG-THIAGO SILVA: RINNOVO BLOCCATO. UFFICIALE IL PASSAGGIO DI TOUSART ALL’HERTHA BERLINO. BOZENIK AL PSV. BELTRAME RIPARTE DAL CSKA SOFIA

L’Atletico Madrid sta stringendo i tempi per chiudere l’arrivo di Edinson Cavani dal Paris Saint Germain. I due club devono solo limare qualche dettaglio nonostante il numero uno iberico stia facendo melina e smentisca le voci, sempre più forti, di un arrivo dell’uruguayano a Madrid. Il Barcellona è pronto a rispondere prelevando dal Valencia Rodrigo per sostituire l’infortunato Suarez. Un’operazione che potrebbe chiudersi nelle prossime 48 ore.

In Inghilterra l’Arsenal è in contatto con il Flamengo per l'acquisto del difensore Pablo Mari. Il calciatore è tornato in Brasile, ma i Gunners continuano a sperare di potere concludere l'affare con un prestito con diritto di riscatto.

Futuro in bilico in casa Paris Saint-Germain per Thiago Silva. Dalle colonne di France Football, il suo agente, Paulo Tonietto, ha mandato un messaggio chiaro al club transalpino: "Il PSG non si è ancora fatto vivo. Thiago ha voglia di rimanere, ma ci sono dei limiti e se il club non si muoverà dovremo prendere una decisione. Non possiamo aspettare all'infinito. Leonardo è un amico, ma non ho voglia di mendicare un incontro". Il contratto dell'ex Milan è in scadenza a fine stagione.

Diverse le ufficialità di giornata. Queste le più significative:

Attraverso i propri canali ufficiali, il Tottenham ha annunciato la cessione fino al termine della stagione di Brandon Austin al Viborg. Il portiere, 21 anni, si trasferisce con la formula del prestito fino alla fine della stagione.

Jean-Kevin Augustin è un nuovo giocatore del Leeds. Un colpo importantissimo per il club di Championship, che ottiene la firma dell'attaccante del Lipsia. Augustin, 22 anni, aveva giocato la prima parte di stagione con la maglia del Monaco e arriva con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Dopo l'avventura al Paris Saint-Germain, Antero Henrique potrebbe proseguire la sua carriera a Manchester. Il dirigente portoghese è infatti in trattativa con lo United per diventare il nuovo responsabile del mercato dei Red Devils.

Il Burnley ha ufficializzato l'accordo per il prolungamento del contratto di Joel Mumbongo, attaccante ventenne, fino al 30 giugno del 2021.

L'Hertha Berlino batte un colpo per la propria mediana. Perché i teutonici hanno concluso l'acquisto di Lucas Tousart, centrocampista di proprietà del Lione e che rimarrò in Francia fino al termine della stagione.

Attraverso i propri canali ufficiali, il Nizza ha annunciato l'acquisto di Dan Ndoye. Il giovane attaccante del Losanna, 19 anni, si trasferirà in Francia a luglio e terminerà la stagione con il club svizzero.

Attraverso i propri canali ufficiali, il Feyenoord ha annunciato l'arrivo dallo Zilina dell'attaccante Robert Bozenik. Lo slovacco, classe 1999, ha firmato un contratto fino al 2024.

Avventura in Bulgaria per Stefano Beltrame, centrocampista offensivo della Juventus. Il giocatore è stato ufficializzato come nuovo calciatore del CSKA Sofia. Domani il primo allenamento dell'italiano con la nuova squadra nel ritiro spagnolo di Marbella.

Il Nacional di Montevideo ha confermato l'acquisto del centrocampista argentino Claudio Yacob, di proprietà del Nottingham Forest. Il centrocampista arriva in prestito per dodici mesi.