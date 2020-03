Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 31 marzo

L'edizione odierna di Tuttosport spiega che Gonzalo Higuain è il primo grande indiziato per lasciare la Juventus in estate. Trentatre anni, nonostante sfide decisive e importanti in questa stagione dove doveva partire e si è invece rilanciato, la Vecchia Signora può rimetterlo sul mercato. Prima, magari, il rinnovo per aver maggior forza di trattativa in estate. Se non dovesse arrivare la nuova intesa o l'addio, allora potrebbe andare in scadenza e lasciare la Juventus per finire la carriera al River Plate.

Gli occhi della Premier League su Matthijs De Ligt. Secondo quanto riporta il Mirror, il Manchester United avrebbe messo nel mirino il difensore della Juventus, arrivato in bianconero nella sessione estiva di calciomercato. L'idea dei Red Devils arriva dopo l'interessamento del Barcellona su Harry Maguire portando il club inglese a correre, eventualmente, ai ripari.

Tuttosport oggi in edicola fa il punto sul mercato della Juventus e anche su un nome che ritorna. L'inglese Harry Kane del Tottenham piace molto: gol a grappoli ma zero trofei dal 2013, ha aperto a un eventuale addio agli Spurs. La società di Levy lo valuta però 150 milioni di euro e lui ne chiede 12 di ingaggio, cifre che la Juventus o altri club non vogliono spendere per il ventiseienne britannico.

Tuttosport oggi in edicola spiega che difficilmente la Juventus lascerà partire Douglas Costa in estate. Il gicoatore piace moltissimo a Maurizio Sarri anche se le condizioni fisiche non l'hanno aiutato ad avere la continuità che l'allenatore ex Napoli e Chelsea avrebbe voluto garantirgli. La Juve non vorrebbe far partire anche Federico Bernardeschi, sebbene l'italiano continui ad avere estimatori all'estero.

Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto sul mercato del Bologna. Il club emiliano ha nel mirino Andrea Favilli del Genoa per il reparto avanzato. La proposta per i bianconeri sarebbe di un prestito con diritto di riscato, anche per consolidare il rapporto tra i club già nato con l'affare Riccardo Orsolini. Dietro, invece, il nome caldo è Petar Stojanovic della Dinamo Zagabria, terzino destro, adattabile anche a sinistra, classe '95.

Tuttosport oggi in edicola spiega che anche durante questo stop forzato non si esaurisce l'operato di Giuseppe Marotta e Piero Ausilio. Va avanti il pressing per due calciatori in scadenza con due formazioni big di Premier League, entrambe londinesi. Si tratta di Olivier Giroud, ariete trentatreenne del Chelsea, e di Jan Vertonghen, di un anno più giovane, centrale belga del Tottenham. Giroud aspetta di chiudere definitivamente in settimana le tratttive per il rinnovo col Chelsea per poi andare all'Inter. Su Vertonghen ci sarebbe anche il pressing del connazionale Lukaku.

Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo il Valencia starebbe pensando a Diego Godin per la nuova stagione. Il centrale uruguayano non è riuscito a imporsi nella difesa a tre di Antonio Conte all'Inter, finendo anche dietro il giovane Bastoni. Per questo un clamoroso ritorno in Spagna potrebbe prendere piede con il Valencia che si è aggiunto alle contendenti della Premier League, Manchester United e Tottenham. 34 anni, per Godin sarebbe l'occasione per giocare ancora da protagonista in un club ambizioso.

Secondo O Jogo, Inter e Milan avrebbero messo nel mirino il giovane estremo difensore Luis Maximiano, classe 1999 come Donnarumma. Il nazionale Under 21 portoghese gioca nello Sporting Lisbona e con il passare delle settimane è diventato il titolare, soffiando il posto a Ribeiro, titolare designato a inizio stagione. Considerato uno dei giovani portieri migliori d'Europa, le due milanesi starebbero pensando a lui per l'eredità degli attuali titolari: Donnarumma potrebbe essere il sacrificato sull'altare del bilancio per i rossoneri, mentre i nerazzurri cercano un'alternativa affidabile ad Handanovic, che a luglio spegnerà 36 candeline.

E' Arkadiusz Milik del Napoli, spiega oggi Tuttosport, il nome per il dopo Zlatan Ibrahimovic al Milan. Polacco, ventisei anni, è un nome che piace molto alla società rossonera anche per i parametri di un ingaggio da 2.2 milioni di euro, in linea con la nuova filosofia economica dettata da Ivan Gazidis. Non solo: sul giocatore in uscita dagli azzurri c'è anche l'Atletico Madrid, che si prepara a salutare Diego Costa nel pacchetto avanzato di Diego Simeone.

Mateus Cardoso Lemos Martins, meglio conosciuto come Tete, è l'ennesimo obiettivo della Roma in casa Shakhtar Donetsk. Il brasiliano classe 2000 prelevato a 18 anni dopo aver fatto tutta la trafila delle giovanili del Gremio sarebbe un rinforzo molto gradito a Fonseca, che lo ha fatto esordire tra i professionisti. Col suo arrivo, Perotti, in scadenza nel 2021, potrebbe lasciare la Roma, ma anche la permanenza di Cengiz Under è in forte dubbio, stando a quanto raccolto dal Messaggero.

Il 23enne Pepé, omonimo dell'attaccante ivoriano preso in estate dall'Arsenal, torna prepotentemente nel mirino della Roma, stando a quanto riferisce Globo Esporte. L'attaccante del Gremio piace anche a Bayern, Valladolid, Ajax e PSV Eindhoven, con gli olandesi che avrebbero già proposto 15 milioni per il suo cartellino. La formazione di Porto Alegre tuttavia ne vorrebbe almeno 20 e visto lo spostamento dei giochi olimpici, potrebbe separarsene già ad inizio estate.

Ciro Immobile, attaccante della Lazio, domina la classifica dei goleador d'Europa. Claudio Lotito, spiega Tuttosport oggi in edicola, sta cercando di blindarlo a ogni costo fino all'estate del 2025 ma la punta campana adesso piace anche a Jurgen Klopp per il suo Liverpool. Già all'estero con le maglie di Borussia Dortmund e Siviglia, con alterne fortune, Immobile guida ora la corsa alla Scarpa d'Oro e può imitare Francesco Totti, ultimo italiano a vincerlo.

Un nuovo club si aggiunge alla lista delle pretendenti di Dejan Lovren, difensore croato in forza al Liverpool. Sul 30enne, su cui si è mossa anche la Lazio, si è inserito anche il West Ham, che proverà a strapparlo ai biancocelesti e alle due cugine londinesi, l'Arsenal e il Tottenham. A riportarlo è Teamtalk.

Sirene dall'Inghilterra per Giovanni Di Lorenzo? Il difensore del Napoli è stato uno degli elementi che si è messo maggiormente in luce nella stagione in corso. Due reti e quattro assist sono un ottimo bottino per il giocatore nelle 25 presenze con la maglia azzurra. Secondo quanto riporta il Mirror, il Manchester United avrebbe avuto dei contatti con l'entourage del giocatore. Niente di concreto però visto che per il momento si tratta soltanto di un semplice sondaggio.

IL BARCELLONA PENSA A KURZAWA. REAL MADRID, PARTE JAMES RODRIGUEZ MA IL SOSTITUTO E' ODEGAARD. IL CHELSEA PREPARA L'ASSALTO A NEUER, WILLIAN PUO' LASCIARE LA PREMIER. IL LEICESTER SULLE TRACCE DI COUTINHO.

Il Barcellona cerca di sistemare la corsia sinistra di difesa, il cui punto fermo è Jordi Alba ma che vedrà probabilmente Junior Firpo fra i partenti. Quest'ultimo potrebbe essere utilizzato dai catalani come contropartita per arrivare all'interista Lautaro Martinez. Secondo quanto riportato da Sport il nome nuovo è quello di Lawyn Kurzawa, terzino in scadenza di contratto col Paris Saint-Germain che in estate è stato vicino al passaggio alla Juventus, in uno scambio che avrebbe visto Mattia De Sciglio fare il percorso inverso. 28 anni, Kurzawa in questa stagione ha raccolto 23 presenze in tutte le competizioni, segnando un gol.

Secondo quanto riportato da As il Real Madrid è pronto a cedere James Rodriguez. Il colombiano, trattenuto la scorsa estate nonostente l'interesse del Napoli e dell'Atlético Madrid, non ha trovato spazio : appena 650' in Liga, 21° giocatore della rosa per minuti giocati. Il contratto del giocatore, 29 anni, scade nel 2021 e il rischio del Real Madrid è di perderlo a parametro zero dopo aver speso 80 milioni nell'estate del 2014. L'ingaggio di James è di 7,75 milioni netti e questo rende difficile una sua ricollocazione, specie in un momento di grande crisi economica a seguito della pandemia da coronavirus. Intanto il sostituto c'è già: è pronto il ritorno di Martin Odegaard, in prestito con profitto alla Real Sociedad.

L'ultimo rifiuto del rinnovo col Bayern Monaco da parte del portiere Manuel Neuer, potrebbe favorire il Chelsea, che dopo aver bocciato Kepa, è pronto a puntare sull'esperto numero uno tedesco. Neuer ha chiesto un prolungamento fino al 2025 ma il club bavarese, visti anche i 34 anni di età del giocatore, gli hanno proposto un accordo "solo" fino al 2023, andando dunque incontro al no del portiere. A riportarlo è il Daily Mail.

Willian probabilmente non rinnoverà il contratto in scadenza con il Chelsea e la prossima estate potrà decidere di cambiare maglia a parametro zero. Il giocatore brasiliano ha parlato al Sun del proprio futuro: "Vorrei restare in Premier League ma non escludo altri campionati. Giocherò fino alla fine della stagione e poi vedremo. L'unica trattativa concreta è stata quella per il rinnovo col Chelsea che però poi è diventato impossibile perché io ho chiesto tre anni di contratto e loro me ne offrono solo due. Per ora non ho altre offerte da altre squadre. Tornare in Brasile non è un'opzione a cui penso ora. Ho ancora voglia di giocare in Europa".

Secondo quanto riportato da Sport anche il Leicester sarebbe sulle tracce di Philippe Coutinho. Il trequartista di proprietà del Barcellona è attualmente in prestito al Bayern Monaco, che con ogni probabilità non lo riscatterà. I blaugrana non sembrano intenzionati a contare sul brasiliano, che potrebbe far ritorno in Premier League dove ha lasciato ottimi ricordi con la maglia del Liverpool. Anche Manchester United e Tottenham sono interessate mentre lo stesso Coutinho sembra essersi pentito di aver lasciato i reds e lo avrebbe confidato ai suoi amici.