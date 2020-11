Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena dell’1 novembre

MILAN, IBRA: “SE MALDINI NON MI RINNOVA NON GIOCO PIÙ”. INTER, GLI AGENTI DI LAUTARO: “NON HA CHIESTO PIÙ SOLDI”. NAPOLI, GATTUSO ALLUNGA PER ALTRI DUE ANNI - Zlatan Ibrahimovic, intervistato da Sky Sport dopo la vittoria di Udine, è tornato anche sul contratto di sei mesi firmato a gennaio scorso, rivelando di aver chiesto lui stesso un accordo così breve per testarsi dopo gli anni ai Los Angeles Galaxy negli USA: "Quando sono arrivato qui il Milan voleva un contratto più lungo, ma per essere onesto con me stesso ho chiesto di firmare solo per sei mesi. Nessuno doveva essere insoddisfatto. A fine campionato vediamo come sto, non voglio bloccare il Milan in una situazione non positiva. Un anno alla volta, ma se continuo così dico a Maldini: 'Se non mi fai un contratto per un altro anno, non gioco più'", ha scherzato lo svedese.

"Quello che si scrive in Italia sui soldi è tutto falso". Direttamente dall'Argentina, gli agenti di Lautaro Martinez si fanno sentire, eccome. "Il problema economico è una bugiale totale - spiegano in coro Roly Zárate e Beto Yaqué, agenti dell'attaccante dell'Inter, ai microfoni di Olé - non c'è alcuna trattativa al momento, niente. L'Inter non ci ha offerto niente e Lautaro non ha chiesto più soldi. Si parla di questo per altri motivi, evidentemente ci sono altri interessi per parlare di questo tema. Lautaro sta bene, sa che si deve concentrare a giocare e che non deve dare alcuna importanza a quello che si dice, che non è vero".

Il rinnovo di Gennaro Gattuso con il Napoli è solo questione di tempo: la stratta di mano tra il tecnico e il presidente De Laurentiis è già avvenuta, con il tecnico che allungherà il proprio rapporto con gli azzurri per due ulteriori stagioni. Ulteriori dettagli per quanto riguarda la ormai famigerata penale per Gattuso in caso di risoluzione, che rimarrà sì nell'accordo, ma sarà proporzionata al suo stipendio e non fissata a sette milioni, come iniziata proposto dalla società.

Intervistato da Sky Sport nel post-gara, l'allenatore juventino Andrea Pirlo, dopo la vittoria sullo Spezia, giudica la prestazione di Dybala e parla della possibilità di vedere il tridente con lui, CR7 e Morata: "Dybala ha fatto una buona partita anche lui... Gli manca ancora un po' di gamba e condizione ma sta crescendo e lo aspettiamo. Ancora per vederlo con Ronaldo e Morata è presto: Cristiano viene da 20 giorni di inattività. Decideremo nei prossimi giorni.

APOEL NICOSIA, FUMATA NERA CON PANUCCI. ATLETICO MADRID, ARRIVA KONDOGBIA. REAL, EVERTON SU ISCO - Niente APOEL Nicosia per Christian Panucci. L'ex ct dell'Albania piaceva al club cipriota, ma come riportato da Sky Sport le parti non hanno trovato l'accordo. Il club, attualmente decimo in campionato e distante 11 punti dalla capolista Apollon, ha esonerato Marinos Ouzounidis per via dello scarso rendimento.

E' fatta per il passaggio di Geoffrey Kondogbia all'Atletico Madrid. I colchoneros hanno trovato un accordo con il Valencia per l'acquisto del centrocampista francese e l'emittente spagnola Gol Television ha immortalato il giocatore a Madrid nei pressi del centro sportivo dell'Atletico dopo che ha sostenuto le visite mediche di rito. Al Valencia andranno 20 mln di euro ma da questo affare ci guadagnerà anche l'Inter, ex squadra di Kondogbia che riceverà una percentuale.

Possibile partenza in prestito per Isco. Il forte attaccante spagnolo potrebbe cambiare aria nel mercato di gennaio. Secondo quanto rivela il Sunday Mirror, il calciatore delle Merengues potrebbe passare in Premier League accasandosi all’Everton dove ritroverebbe il suo ex allenatore Carlo Ancelotti e il suo ex compagno di squadra James Rodriguez.

Il Chelsea pensa già al mercato di gennaio. I Blues sarebbero pronti ad investire una cifra importante per assicurarsi un difensore bosniaco in forza al Malmo, riporta il media svedese Expressen. Si tratta di Anel Ahmedhodzic, centrale 21enne, per cui sarebbe pronta un’offerta da otto milioni di sterline.

L'ex attaccante della Juventus Mario Mandzukic avrebbe rifiutato l'offerta dell'Aston Villa. L'attaccante croato, 34 anni, è ancora senza squadra: al momento l'ex centravanti bianconero non ha ancora trovato una sistemazione, ma potrebbe ricevere ulteriori offerte nei prossimi giorni.