Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 20 gennaio

MILAN, GATTUSO SALUTA HIGUAIN: “POTEVA FARE DI PIÙ”. INTER, MARTEDÌ IL GIORNO DI ICARDI. BARELLA OPZIONE PER GIUGNO, MEROLA VERSO LA SAMP. E SI CONTINUA A SEGUIRE TCHOUAMENI. JUVENTUS, VICINO DARMIAN. BOLOGNA, PRESSING PER SPINAZZOLA - “Non sono deluso, sono stato calciatore". Nella conferenza stampa di ieri, l’allenatore del Milan Gennaro Gattuso ha parlato così di Gonzalo Higuain: "Ho fatto di tutto, lui si è comportato molto bene nei miei confronti, accetto la sua scelta. Ci è successo anche con Bonucci. Il rispetto rimane, lui poteva fare qualcosa in più, noi potevamo metterlo meglio in condizione, va bene così". Dichiarazioni che avvicinano sempre di più il Pipita al Chelsea. Trattativa in corso. Tanto dipenderà dal trasferimento di Piatek al Milan. Martedì giornata chiave per chiudere l’affare. Si cerca di avvicinarsi ai numeri, ma le sensazioni sono positive. Martedì sarà un giorno importante anche per l’Inter, perché si tratta il rinnovo di Mauro Icardi e potrebbe già arrivare la firma. Affare in dirittura d’arrivo. Inter che lavora alla cessione del giovane Merola alla Sampdoria e continua a seguire Tchouameni del Bordeaux per l’estate. E nel mirino c’è sempre Barella del Cagliari. Anche questa un’opzione più per giugno che per l’immediata. La Juventus si avvicina a Matteo Darmian del Manchester United. Nei prossimi giorni contatti decisivi per chiudere l’affare. Darmian può tornare davvero in Serie A. Mentre Spinazzola è sempre più vicino al Bologna. Mercoledì giornata importante per provare a definire.

Andersen ha voglia di continuare a crescere con la maglia della Sampdoria, parola del procuratore. Nessuna partenza imminente. Futuro ancora in blucerchiato, almeno per un’altra stagione. Mentre Gabbiadini ha speso parole al miele sul suo ritorno. “Mi sembra di non essere mai andato via”, le sue parole. E infine l’Empoli. Beppe Iachini vuole tenere Krunic. E il Genoa resta in pressing...

CHELSEA, OBIETTIVO COUTINHO. ATLETICO MADRID-MORATA, ORE CALDE. SWIDERSKI AL PAOK, NIENTE GENOA. VALENCIA, BATSHUAYI SEMPRE PIÙ LONTANO - Tutto su Coutinho. Il Chelsea ha individuato nell’ex Inter il rinforzo ideale per la trequarti. Contatti in corso con il Barça. Pronta una maxi offerta per provare a strapparlo ai blaugrana. Ma tanto passerà dal futuro di Hazard, che tratta il rinnovo di contratto ma è corteggiato, costantemente, dal Real Madrid. Ore calde a Madrid, sponda Atletico, per l’arrivo di Morata. Simeone spinge per averlo in tempi brevi. Mentre Swiderski, attaccante che era un’idea del Genoa, è un nuovo giocatore del Paol. E infine Batshuayi: addio al Valencia sempre più vicino, ieri non si è allenato.