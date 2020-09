Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 21 settembre

vedi letture

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

JUVENTUS FATTA PER IL RITORNO DI MORATA. INTER, MANCA SOLO L'UFFICIALITA' PER VIDAL. GODIN AL CAGLIARI. LAZIO, FINALMENTE FARES. NAPOLI, SORPASSO DEL PSG AL MANCHESTER CITY. GENOA, SI AVVICINA PELLEGRINI DALLA JUVE

JUVENTUS

La Juventus ha scelto Alvaro Morata, con un'operazione chiusa nelle ultime ore e che si concretizzerà domani mattina con le visite mediche, confermate, dello spagnolo, il quale torna a vestire il bianconero e a lavorare con Andrea Pirlo. L'attaccante dell'Atletico Madrid, sarà già stasera a Torino: è atteso a tarda serata all'aeroporto di Caselle. L'operazione si concretizzerà sulla base di un prestito oneroso a 9 milioni di euro più diritto di riscatto fissato a 45. Scadenza per il riscatto che la Juventus potrà posticipare anche all'estate 2022.

Mattia De Sciglio di nuovo nel mirino del Barcellona. Il rinnovato interesse per il terzino della Juventus nasce dalla sempre più probabile cessione di Nelson Semedo al Wolverhampton, un addio che lascerebbe un vuoto sulla fascia destra blaugrana. De Sciglio viene visto dal Barça come una garanzia di rendimento ad alto livello alla luce delle sue esperienze con Milan e Juventus, anche se al momento non sono stati rivelati i termini di un'eventuale trattativa.

INTER

Giornata intenza per i nerazzurri in chiave mercato. Da una parte c'è Arturo Vidal che dopo l'arrivo a Milano si è sottoposto in giornata alle visite mediche di rito, propedeutiche alla firma sul nuovo contratto biennale. Operazione alla quale manca solo l'ufficialità. Stesso discorso per Diego Godin che, invece, saluta il nerazzurro dopo una sola stagione per approdare al Cagliari. anche per lui visite mediche già in archivio con la società del presidente Giulini.

ROMA

Allegri e Paratici nel futuro della Roma? E' un possibile scenario che racconta oggi Il Messaggero, analizzando quelle che potrebbero essere le mosse del club giallorosso. In particolare, si sottolinea come i Friedkin, d'accordo con il ceo Fienga, abbiano scelto di non affrontare la questione allenatore dopo l'eliminazione dall'Europa League del 6 agosto, pur non scartando l'ipotesi Allegri, libero e disponibile, dando dunque priorità al closing con Pallotta e alla messa in sicurezza del club (è stato serio il rischio del fallimento). In sintesi - si legge - si tratterebbe di un Fonseca salvato dal coronavirus che ha unito la vecchia stagione alla nuova e dal passaggio di proprietà, più che dalla bontà del suo lavoro nella prima annata in giallorosso. In questo contesto, la Roma aspetta la chiusura del mercato per scegliere l'erede di Petrachi, licenziato da Pallotta.

Domagoj Vida nel mirino dei giallorossi. I capitolini hanno messo nel mirino il difensore croato del Besiktas offrendogli un triennale da 3 milioni di euro più bonus. Il giocatore è però indeciso, visto che potrebbe ricevere una proposta molto ricca dagli Emirati Arabi.

NAPOLI

Importante rivelazione di mercato, specie se dovesse venir confermata, fornita dal Telegraph. Secondo quanto si apprende dal quotidiano inglese, infatti, il PSG avrebbe superato il Manchester City nella corsa a Kalidou Koulibaly, e sarebbe pronto ad una proposta da 82 milioni di euro per regalarsi il forte centrale del Napoli. Superata quindi la base minima di 80 richiesta dal presidente De Laurentiis.

LAZIO

Telenovela conclusa: Mohamed Fares è un nuovo giocatore della Lazio. Questa mattina il laterale algerino, che da ieri ha iniziato ad allenarsi coi suoi nuovi compagni, ha sottoscritto il contratto col club biancoceleste di durata quinquennale da 1.3 milioni di euro netti a stagione. Fares, classe '96, arriva a titolo definitivo dalla SPAL.

Vedat Muriqi positivo al Coronavirus. Secondo quanto raccolto da TMW, l'attaccante appena arrivato alla Lazio dal Fenerbahce è risultato contagiato dal COVID-19. Non inizia dunque nel migliori dei modi la nuova avventura in Serie A del kosovaro classe '94, già costretto a fermarsi dopo una lunghissima trattativa tra i due club.

GENOA

Luca Pellegrini dalla Juventus al Genoa, una trattativa - già anticipata nella giornata di ieri su queste pagine - che quest'oggi sembrerebbe aver preso piede definitivamente, ed essersi indirizzata verso una strada in discesa. Sono infatti stati positivi i contatti avvenuti nelle ultime ore tra le parti, che hanno così permesso di superare la concorrenza di Fiorentina e Parma, tra le altre.

CROTONE

Il Football Club Crotone comunica di aver acquisito dal Benfica, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, le prestazioni sportive del calciatore Pedro Pereira.