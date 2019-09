Mertens e Matuidi. Stesse premesse e futuro ancora incerto

Come spesso capita, la doppia serata di Champions League ci lascia in dote sorprese e grandi protagonisti. Qualcuno atteso, altri un po' meno. A livello europeo si potrebbero fare i nomi di Haland del Salisburgo, Olayinka dello Slavia, Orsic della Dinamo Zagabira o Hector Herrera dell'Atletico. Cercando di non andare oltre i nostri confini, invece, i cover men che ci sentiamo di eleggere sono essenzialmente due: Drie Mertens per il Napoli e Blaise Matuidi per la Juventus.

I protagonisti che non ti aspetti - Alzi la mano chi, a giugno, avrebbe immaginato i due protagonisti assoluti con le rispettive squadre anche in questa stagione. Partente certo Matuidi, estraneo ai concetti qualitativi di Maurizio Sarri. Partente forzato Mertens con la Cina pronta a ricoprirlo d'oro. La storia recente spiega come entrambi siano invece rimasti a Torino e Napoli e come in questo avvio di stagione siano risultati spesso decisivi. In Champions e in campionato. Con gol o con prestazioni al di sopra di ogni aspettativa.

Stesso destino - I parallelismi, impossibile parlare di similitudini viste le diversità di ruolo e di incisività a livello statistico, però non finiscono qua. Perché se è vero che oggi Matuidi e Mertens sono trascinatori e titolari indiscussi (questo sta dicendo il campo) di Juventus e Napoli, è altrettanto plausibile parlare di futuro totalmente incerto. I contratti dei due giocatori infatti scadranno il prossimo giugno e nonostante le aperture delle ultime ore in merito a eventuali rinnovi, ancora le due situazioni sembrano lontane dalla risoluzione.