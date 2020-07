Mertens: "Innamorato di Napoli, anche dei difetti. De Laurentiis? Come le montagne russe"

Se Dries Mertens è rimasto a Napoli lo si deve agli stimoli. Tant'è che la sfida scudetto è bella che lanciata, fresca fresca sfruttando le colonne de Il Mattino. Ma quand'è che l'ex PSV ha deciso di restare? "Durante la quarantena. Più pensavo a dove poter andare e più mi convincevo che in nessun altro posto sarei stato meglio di qui. E allora ho accettato di firmare", riferisce al quotidiano.

Nonostante i rapporti con Aurelio De Laurentiis non siano stati sempre eccellenti, il calciatore ormai ribattezzato 'Ciro' per la sua napoletanità racconta anche dell'importanza del presidente: "Da sette anni ci conosciamo, con lui è come quando vai sulle montagne russe, è un continuo salire e scendere... Ma se non mi fossi legato anche a lui, chiaro che non sarei potuto rimanere. Ma quello che conta è questo feeling che c'è adesso tra lui e Gattuso, questo loro lavorare in sinergia".

E, ovviamente, un ruolo chiave l'ha rivestito la città che tanto ama: "Ma si dice che ci si innamora dei difetti e pure se ce ne sono io non toccherei nulla. Lascerei tutto com'è. Io sono innamorato di tutto quello che c'è qui, dall'atmosfera che si respira al centro storico e ai Quartieri spagnoli dove pure mi sarebbe piaciuto andare a vivere, ai tramonti di Posillipo. Io parlerei per ore di Napoli, non mi stanca mai farlo".