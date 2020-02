vedi letture

Mertens, l'esultanza per il gol da record era un omaggio al magazziniere del Napoli

Una esultanza dedicata a Tommaso Starace, storico magazziniere del Napoli e idolo dello spogliatoio partenopeo ma anche dei tifosi. E' il motivo dell'esultanza piuttosto particolare mostrata nella serata di ieri da Dries Mertens, in occasione del gol del momentaneo 1-0 contro il Barcellona che gli ha permesso di raggiungere Marek Hamsik al vertice della classifica all-time dei migliori marcatori del club.

Un balletto che Mertens non ha esibito per la prima volta proprio in virtù della grande amicizia con Starace, che poi sui social l'ha ringraziato così: "Non ci sono parole, solo gioia".