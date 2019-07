© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli, l'attaccante del Napoli Dries Mertens ha parlato così del 'tradimento' del suo ex allenatore Maurizio Sarri: "Ero felice per lui quando ha vinto l'Europa League, a me ha dato sempre tutto. Ho visto il calcio in modo diverso grazie a Sarri. Dopo, dico la verità, dispiace perché ha sempre parlato bene del Napoli. Poi è andato alla Juve ma questa è una scelta sua, ora è un avversario ma spero che continui a venire nello spogliatoio a salutarci perché, ripeto, a me ha dato tanto".