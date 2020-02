Messi a 0. Perché i tifosi del Liverpool possono sognare

Dalle 13.45 e ogni 15 minuti fino alle 16.00, gli approfondimenti su tutte le squadre che possono permettersi Leo Messi dopo gli ultimi screzi in casa Barcellona

Lionel Messi via da Barcellona, e per giunta a parametro zero. Sembra fantascienza, ma le ultime frizioni con il segretario tecnico Eric Abidal e la conferma di quest'ultimo dopo il colloquio col presidente Josep Maria Bartomeu hanno reso il futuro dell'asso argentino meno certo. Il contratto della Pulga è in scadenza nel 2021 ma una clausola del contratto permetterà a Messi di svicolarsi con un anno d'anticipo, quindi già questa estate. Chi potrebbe permettersi il 10 dell'Argentina che, al momento, guadagna 39 milioni netti a stagione?

Perché può andare al Liverpool - L'appeal dei Reds, in questo preciso momento storico, non ha eguali nel mondo. Per la squadra forte, completa, divertente e vincente, ma anche e soprattutto per la presenza in panchina di Jurgen Klopp. Il suo calcio è un unicum e immaginare la Pulce al centro di un tridente con Salah e Mané sarebbe pura gioia per gli occhi dei tifosi, Reds ma non solo. E proprio al Liverpool poi Messi avrebbe la possibilità nell'immediato di (continuare a) vincere titoli e trofei, individuali e di squadra e quindi battere altri record della sua già straordinaria carriera. Infine il rapporto fra storia e prospettive future: il club ha un passato glorioso che già in passato ha attratto campioni da ogni parte del mondo. Se a questo ci aggiungiamo le possibilità di successo nell'immediato e nel prossimo futuro (non dimentichiamoci che a giugno avrà 33 anni), oltre che il fascino di Anfield, ecco che il setting appare decisamente appropriato.

Perché è difficile l'accordo col Liverpool - La città non è certo il massimo, dal punto di vista della qualità della vita. Soprattutto se vieni dall'Argentina e hai vissuto la maggioranza della tua esistenza a Barcellona. Sole e luce vs pioggia e varie tonalità di grigio. Anche perché Messi ha accanto una moglie che lo segue ovunque e dei figli piccoli da far crescere e studiare. In chiusura il discorso economico: un brand in espansione come quello del Liverpool, teoricamente, non avrebbe problemi a permettersi Leo Messi. Ma ad oggi il giocatore più pagato è Mohamed Salah con uno stipendio da circa 12 milioni di euro. Come reagirebbe lo spogliatoio all'arrivo di un giocatore che ne pretende almeno 4 volte di più?