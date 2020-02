Messi a 0. Perché i tifosi del Newell's possono sognare

Dalle 13.45 e ogni 15 minuti fino alle 16.00, gli approfondimenti su tutte le squadre che possono permettersi Leo Messi dopo gli ultimi screzi in casa Barcellona

Lionel Messi via da Barcellona, e per giunta a parametro zero. Sembra fantascienza, ma le ultime frizioni con il segretario tecnico Eric Abidal e la conferma di quest'ultimo dopo il colloquio col presidente Josep Maria Bartomeu hanno reso il futuro dell'asso argentino meno certo. Il contratto della Pulga è in scadenza nel 2021 ma una clausola del contratto permetterà a Messi di svicolarsi con un anno d'anticipo, quindi già questa estate. Chi potrebbe permettersi il 10 dell'Argentina che, al momento, guadagna 39 milioni netti a stagione?

Perché può andare al Newell's Old Boys - E' il club nel quale ha militato fino ai 13 anni, prima del trasferimento al Barcellona. E' la squadra argentina per la quale tifa e l'unico club esplicitamente menzionato da Messi in caso di addio alla Catalogna. Queste, ad esempio, le sue dichiarazioni dello scorso 25 settembre: "Ti piacerebbe chiudere la carriera al Newell's? Si, è quello che ho sempre detto, no? È un mio sogno d'infanzia giocare con la maglia del Newell's, anche se non so se riuscirò davvero a realizzarlo, anche perché non dipende solo da me. Ho tre figli".

Tornare a casa sarebbe la chiusura del cerchio, permetterebbe a Messi di tornare nella sua Argentina dopo essere emigrato da ragazzino anche per problemi di salute e di competere per quella Copa Libertadores alla quale non ha mai preso parte.

Perché è difficile l'accordo col Newell's Old Boys - Per tutti i motivi razionali possibili. Se nel precedente paragrafo c'è il cuore, in questo c'è la ragione che suggerisce tutt'altro. Di fatto Messi, a 32 anni, deciderebbe di mettere la parola fine sulla sua carriera ad alti livelli. Rinuncerebbe a competere con i migliori, a competere per la vittoria della Champions League pur essendo ancora il giocatore più decisivo al mondo con Cristiano Ronaldo.

Dal punto di vista economico sarebbe un enorme passo indietro, dal punto di vista tecnico non troverebbe pane per i suoi denti.