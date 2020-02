Messi a 0. Perché i tifosi dell'Inter possono sognare

Dalle 13.45 e ogni 15 minuti fino alle 16.00, gli approfondimenti su tutte le squadre che possono permettersi Leo Messi dopo gli ultimi screzi in casa Barcellona

© foto di Insidefoto/Image Sport

Lionel Messi via da Barcellona, e per giunta a parametro zero. Sembra fantascienza, ma le ultime frizioni con il segretario tecnico Eric Abidal e la conferma di quest'ultimo dopo il colloquio col presidente Josep Maria Bartomeu hanno reso il futuro dell'asso argentino meno certo. Il contratto della Pulga è in scadenza nel 2021 ma una clausola del contratto permetterà a Messi di svicolarsi con un anno d'anticipo, quindi già questa estate. Chi potrebbe permettersi il 10 dell'Argentina che, al momento, guadagna 39 milioni netti a stagione?

Perché può andare all'Inter - Con l'arrivo di Suning, poi quello di Marotta e infine quello di Conte l'Inter sta dimostrando di esser ripartita con grandi ambizioni. Non sono Messi, ma la nuova proprietà ha già confermato con Lukaku ed Eriksen di poter e saper chiudere grandi operazioni. E quale migliore acquisto di Messi per rispondere alla Juventus di Cristiano Ronaldo e tornare al livello dei bianconeri?

All'Inter Messi ritroverebbe il suo amico Zanetti e, soprattutto, ritroverebbe quel Lautaro sempre più spalla ideale nella sua Argentina. Milano, inoltre, è da sempre una delle sue città preferite: almeno un paio di volte l'anno Messi è infatti nel capoluogo meneghino. E non solo per questioni legate agli sponsor.

Perché è difficile l'accordo con l'Inter - Non è in questo momento tra i 5-8 top club in Europa e non ha, in questo momento, l'obiettivo di vincere la Champions League. E' già uscita dalla massima competizione per club e l'impressione è che all'Inter servirà ancora qualche anno prima di poter affrontare alla pari squadre del calibro di Barcellona o Liverpool.

Negli ultimi otto mesi, l'Inter ha inoltre alzato sensibilmente il suo monte-ingaggi: è uscita dal regime di Financial Fair Play ma è chiaro che l'operazione Messi - pur senza pagare il cartellino - comporterebbe rischi e calcoli. Non impossibile, certamente non semplice.