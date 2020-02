Messi a 0. Perché i tifosi della Juventus possono sognare

Dalle 13.45 e ogni 15 minuti fino alle 16.00, gli approfondimenti su tutte le squadre che possono permettersi Leo Messi dopo gli ultimi screzi in casa Barcellona

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lionel Messi via da Barcellona, e per giunta a parametro zero. Sembra fantascienza, ma le ultime frizioni con il segretario tecnico Eric Abidal e la conferma di quest'ultimo dopo il colloquio col presidente Josep Maria Bartomeu hanno reso il futuro dell'asso argentino meno certo. Il contratto della Pulga è in scadenza nel 2021 ma una clausola del contratto permetterà a Messi di svicolarsi con un anno d'anticipo, quindi già questa estate. Chi potrebbe permettersi il 10 dell'Argentina che, al momento, guadagna 39 milioni netti a stagione?

Perché può andare alla Juventus - E' il club più titolato d'Italia, nonché la squadra più forte della Serie A. E' la società che nell'ultimo decennio, da quando Andrea Agnelli ha preso in mano le redini della situazione, ha mostrato maggiore organizzazione e lungimiranza. Un anno e mezzo fa ha già definito un'operazione simile, strappando Cristiano Ronaldo proprio all'eterno duello con la pulce per portarlo in Italia. E proprio il non improbabile addio in estate di CR7 - giocatore che guadagna 30 milioni di euro a stagione - di fatto apparecchierebbe l'operazione Messi. Che magari andrebbe a chiedere al club bianconero qualcosa in più in termini di stipendio, ma a differenza del portoghese non avrebbe costi di cartellino.

Per Messi, prendere eventualmente il posto di Ronaldo nella Juventus potrebbe essere sfida dal fascino unico. Nell'eterno duello Cristiano Ronaldo-Messi, provare fare meglio del portoghese nello stesso club vorrebbe dire spostare definitivamente l'ago della bilancia dalla sua parte.

Perché è difficile l'accordo con la Juventus - L'addio di Cristiano Ronaldo a fine stagione non è improbabile, ma nemmeno scontato. Ad oggi la dirigenza ha sempre dichiarato che CR7 resterà a Torino fino alla scadenza del suo contratto, ovvero giugno 2022. Nessuno potrebbe dire altro, ma se sarà davvero così il sogno Messi svanirebbe in men che non si dica: la Juve, infatti, non può permettersi un ingaggio così importante senza aver dato via il portoghese.