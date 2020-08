Messi, addio al Barcellona. Dall'Argentina: lunedì si presenterà al primo allenamento di Koeman

Lionel Messi si presenterà lunedì alla ripresa degli allenamenti del Barcellona. Lo scrive, in Argentina, TyC Sports. Nonostante il suo addio sembri ormai imminente, il numero 10 non vuole commettere alcun errore tattico nella diatriba legale che, dopo il burofax di ieri, lo vede contrapposto alla società catalana. Per questo, Messi vorrebbe adempiere fino alla fine ai suoi doveri contrattuali. E presentarsi, appunto, al primo allenamento guidato dal nuovo tecnico, Ronald Koeman. Al netto di un'eventuale fumata bianca per l'addio da qui a lunedì prossimo, da capire come il Barça gestirebbe questa situazione: non è escluso che possa essere il club a questo punto a cercare un'alternativa, per evitare una giornata che diventerebbe a dir poco complicata da gestire.