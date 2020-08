Messi, addio al Barcellona. I giornali argentini hanno pochi dubbi: andrà al Manchester City

In Argentina, anche i quotidiani non sportivi, non si parla d'altro. Leo Messi è sulle prime pagine di tutti i quotidiani del paese e per la stragrande maggioranza di questi il destino è segnato e sarà al Manchester City. "Il futuro di Messi guardando Manchester", scrive il Clarin, spiegando come i segnali vadano tutti verso quella direzione. Il quotidiano Cronica va oltre e addirittura scrive "Welcome" sopra un fotomontaggio della Pulce con la maglia del Manchester City: Messi, si legge, ha un accordo sulla parola sia con Guardiola che con Sergio Aguero, suo grande amico. Quindi El Tribuno, altro giornale che punta sul Manchester City parlando della trattativa in corso: "Messi pensa al Manchester CIty", il titolo.