Messi, addio al Barcellona. Il cugino: "Inimmaginabile. Al Manchester City può fare bene"

Maxi Biancucchi, cugino dell'asso Lionel Messi, in piena guerra fredda con il Barcellona per determinare il suo futuro, ha parlato a Diario Ole del possibile futuro del suo parente: "Non avrei mai immaginato che Leo potesse lasciare il Barcellona, e tra tutte le squadre che sento menzionate penso possa fare le cose migliori nel Manchester City. Non ha bisogno di giocare con i suoi amici, vuole solamente vincere: quando se ne andrà sarà difficile per tutti indossare la maglia numero 10".