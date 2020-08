Messi, addio al Barcellona. Rooney: "A Manchester vincerebbe il suo settimo Pallone d'Oro"

"Messi in Premier sarebbe il Player of the Year, al mille per mille". Non ha dubbi sulla bontà dell'eventuale trasferimento di Lionel Messi a Manchester, Wayne Rooney, intervistato da TalkSPORT. "Che sia al City o allo United, insieme a Bruno Fernandes o Kevin De Bruyne Messi potrebbe vincere un altro Pallone d'Oro, il settimo. Leo ormai ha la sua età, è vero, ma è un calciatore che ha tutto e che nessuno aveva mai visto prima. Secondo me è di un altro livello anche rispetto a Cristiano Ronaldo", ha dichiarato la leggenda dei Red Devils.