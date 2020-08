Messi, addio al Barcellona. Spending review Manchester United: Solskjaer fuori dalla corsa

vedi letture

Il Manchester Evening News fa il punto sul futuro di Lionel Messi e prova a spiegare perché il Manchester United non entrerà nella corsa alla Pulga. I Red Devils non stanno alimentando la voce, non incoraggiano anche sottotraccia la speculazione anche se non hanno preso un estintore per spegnere il fuoco. L'accordo è improbabile, post pandemia lo United ha spiegato che non vuol fare investimenti di grandi dimensioni e per questo non hanno preso a 108 milioni di sterline Jadon Sancho dal Borussia Dortmund. A maggior ragione, spiega il giornale, Lionel Messi, un giocatore da un investimento mastodontico, che i Red Devils non vorrebbero fare in quest'estate.