Messi, addio al Barcellona. Wanchope: "La cosa più logica è che vada a giocare al City"

Il Manchester City potrebbe essere la prossima destinazione di Lionel Messi. Paulo Wanchope, ex attaccante del club inglese (con cui ha realizzato 27 gol), ha commentato questa possibilità ai microfoni di ESPN: "Credo che Messi sia un valore aggiunto per qualsiasi club. Il Manchester City si rinforza ogni anno, ha una proprietà forte e un manager come Guardiola, uno dei migliori tecnici della storia. Per lui la cosa più logica dopo il Barcellona sarebbe giocare nel Manchester City, perché c'è un allenatore che rispetta molto, usa lo stesso stile di gioco e ha la stessa filosofia di calcio".