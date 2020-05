Un talento al giorno, Manfred Ugalde: classe 2002 dal grande futuro

vedi letture

Manfred Ugalde, classe 2002 costaricense, ha già ricevuto grandi elogi sul nostro sito. Hernan Medford, il 4 maggio scorso, si espresso così sul giovane attaccante: "E' un goleador, ha un gran futuro davanti a sè. Ha tecnica, si è fatto apprezzare parecchio e ha anche già debuttato in nazionale". Il suo talento ha già ingolosito alcuni club europei, come l'Atlético Madrid, il Benfica e l'Udinese, che gli ha già fatto sostenere un provino in Friuli. Tecnicamente parliamo di un attaccante centrale molto rapido e bravo nel tiro dalla media distanza, capace di adattarsi senza problemi al ruolo di esterno anche in virtù di un fisico da "numero 9".

Nome: Manfred Ugalde

Data di nascita: 25 maggio 2002

Nazionalità: costaricense

Ruolo: attaccante

Squadra: Deportivo Saprissa

Assomiglia a: Paulo Wanchope