Messi all'Inter? As lancia il sondaggio. E i follower pensano che sia possibile

Lionel Messi all'Inter, una suggestione che inizia a far discutere anche in Spagna. Nella serata di ieri, AS, tra i più importanti quotidiani iberici, ha lanciato via Twitter un sondaggio tra i propri follower: "Credi che ci sia la reale possibilità di vedere Messi all'Inter?". Al momento, detto che il pubblico è sicuramente più vicino al Real Madrid che al Barcellona, le risposte positive (divise tra cuori e retweet) sono in netta maggioranza.