Messi chiede un incontro, il Barça dice no e gli chiede di rinnovare. Situazione sempre più tesa

Un botta e risposta che rischia di peggiorare ulteriormente, se mai ce ne fosse stato bisogno, il rapporto fra Leo Messi ed il Barcellona. E dire che la Pulce, da parte sua, nelle scorse ore aveva provato a tendere la mano al club catalano. Non certo rivedendo la sua decisione di lasciare il Barça, la scelta appare presa e irreversibile. Quanto piuttosto nei modi: Messi infatti non vorrebbe uscire in modo eccessivamente polemico dopo 20 anni al Camp Nou e proprio per questo motivo ha contattato il club per chiedere un incontro col padre e con gli avvocati. Con l'obiettivo, dichiarato, di trovare una via d'uscita pacifica che tradotto significa una via di mezzo fra l'addio a zero previsto dal contratto (opzione però scaduta il 10 giugno) e la clausola da 700 milioni di euro. Incontriamoci, parliamo e accordiamoci per un addio senza strascichi, il pensiero della Pulce.

Il Barça dice no - Secca, forte, pungente, la risposta che il Barça ha fatto uscire ufficiosamente. A riportarlo è Marca che spiega come il club blaugrana non abbia alcuna intenzione di incontrare Messi ed il suo entourage, visto che il presidente Bartomeu e la Junta Directiva non vogliono prendere in considerazione l'addio dell'argentino (a meno che qualcuno non paghi i famosi 700 milioni): "O ci vediamo per rinnovare o non c'è niente da negoziare", il pensiero del club raccontato dal portale web del quotidiano. Una presa di posizone netta, che come detto potrebbe ulteriormente far peggiorare una situazione già al limite.