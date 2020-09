Messi è pronto a parlare: appena deciderà sul futuro, spiegherà i suoi perché

Il Mundo Deportivo spiega che Lionel Messi non ha ancora parlato pubblicamente ed è molto probabile che se alla fine deciderà di restare al Barcellona, vorrà spiegare di persona i motivi che lo hanno portato a voler partire. E, altrettanto, cosa lo ha spinto poi a restare in Catalogna e ad avere una stagione in più per riscattare l'8-2 contro il Bayern Monaco.