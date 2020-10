Messi, Griezmann o Ansu Fati. Chi sarà il 9 del Barcellona stasera contro la Juventus?

D'accordo il tiki-taka, ma oltre al palleggio ossessivo c'è anche la tattica. In Spagna nelle ultime ore la sistemazione in campo del Barcellona questa sera contro la Juventus è diventato tema di discussione. Soprattutto per quel che riguarda il reparto offensivo. Posto il 4-2-3-1 come modulo di partenza scelto da Koeman, Mundo Deportivo si interroga su chi sarà l'attaccante di riferimento davanti ai tre sulla trequarti. 3 posti su quattro sono già certi del padrone, sul quarto permangono dubbi: meglio la classe di Ousmane Dembele o la freschezza di Pedri? Un dubbio che Koeman scioglierà solo a ridosso del match e che probabilmente influenzerà anche la disposizione di Leo Messi, Antoine Griezmann e Ansu Fati, i tre certi del posto.

In particolare i colleghi spagnoli si concentrano su chi dei tre agirà da centravanti, o almeno da presunto tale: Contro Villarreal, Celta Vigo, Siviglia e Ferencvaros il tecnico olandese ha scelto Messi come riferimento offensivo. Col Getafe è invece toccato a Griezmann. Mentre nel Clasico col Real Madrid era Ansu Fati il "nove" designato. Oggi contro la Juventus, il dubbio si ripropone: per qualcuno sarà Messi, per altri sarà Ansu Fati. Mentre Griezmann sembra destinato ad agire qualche metro più indietro, probabilmente partendo da posizione centrale alle spalle del 9.