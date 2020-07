Messi-Inter, il Mundo Deportivo: "Non lascerà il Barça almeno fino al 2021"

vedi letture

I colleghi del Mundo Deportivo fanno il punto sul trasferimento del padre di Lionel Messi, Jorge, a Milano. La Pulce non potrà andar via fino all'estate del 2021, non avendo attivato la clausola per andarsene in questa stagione. Pensare a un trasferimento, spiegano, è fantacalcio, fuori portata per tutte, italiane o inglesi.