Messi resta al Barcellona. L'argentino non sarà sanzionato per aver saltato gli allenamenti

Il Barcellona ha deciso di non sanzionare Lionel Messi per l'assenza nella prima settimana di allenamenti agli ordini di Ronald Koeman. Secondo Mundo Deportivo, il club si aspetta che l'argentino si sottoponga subito al test PCR e poi si metta a disposizione del tecnico olandese. Potrebbe scendere in campo già sabato 12 settembre, nell'amichevole contro il Nastic Tarragona. La prima partita ufficiale in Liga sarà contro il Villarreal al Camp Nou nel weekend del 26-27 settembre.