Messi vs Ronaldo, Iniesta non ha dubbi: "La Pulce è il numero uno, è inarrivabile"

E' sempre Messi vs Ronaldo. Andres Iniesta ha parlato ai taccuini dell’edizione odierna del Corriere dello Sport della stella argentina, per tanti anni suo compagno di squadra al Barcellona: "Si sono dette tante cose di Leo, per me è il numero 1 perché ha tutto: passaggio, assist, senso della squadra, dribbling, gol, riesce a essere determinante praticamente in tutte le partite, e da anni. Non ho mai visto un giocatore così decisivo e forte. Se Messi è il numero 1, Cristiano è il 2? Leo è differente, inarrivabile. Poi ognuno ha i propri gusti: ci piace fare confronti, ma per me non sono paragonabili. Anche se segnano praticamente lo stesso numero di gol".