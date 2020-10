Messias, dagli amatori al Crotone. Lo scopritore: "Fenomeno, giocava e faceva il fattorino"

Junior Messias e un ritratto su Tuttosport. Dalla periferia di Torino dove giocava con gli Amatori alla Serie A, alla sfida alla Juventus con la maglia del Crotone. Oscar Arturo Vargas, cinquantenne, dirigente dello Sport Waurique, squadra del campionato Uisp della comunità peruviana dove ha iniziato a giocare, lo racconta. "C'era un ragazzo appena arrivato a Torino per trovare lavoro, inizialmente giocava a calcio e lavorava per la mia ditta di autotrasporti e un po' come fattorino. Condivideva un piccolo appartamento nel quartiere Barriera di Milano con un amico. Era un fenomeno, ce lo invidiavano tutte le squadre e segnava in tutti i modi".