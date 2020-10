Midtjylland-Atalanta, formazioni ufficiali: non c'è Ilicic, dentro Muriel

vedi letture

Midtjylland e Atalanta hanno diramato le formazioni che scenderanno in campo al MCH Arena di Herning, in Danimarca. Non c'è Ilicic, sostituito da Muriel nella coppia con Duvan Zapata. Fuori anche Palomino, sostituito da Djimsiti. Piove in Danimarca con un campo molto pesante.

Midtjylland (4-2-3-1)

Hansen; Andersson; Sviatchenko, Scholz, Paulinho; Onyeka, Cajuste; Dreyer, Sisto, Mabil; Kaba.

Atalanta (3-4-1-2)

Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Muriel, Zapata.