Midtjylland, Priske: "L'Atalanta ha grandi qualità, ma possiamo mettere in difficoltà chiunque"

"Cercheremo di fare la nostra prestazione per poter portare a casa punti". Brian Priske, tecnico del Midtjylland, è intervenuto in conferenza stampa per analizzare il match di domani contro l'Atalanta: "Credo in questi ragazzi. Abbiamo una buona squadra per poter affrontare sia il campionato che la Champions League. Abbiamo molti giocatori importanti che hanno esperienza internazionale. Il nostro modo di giocare esalta le caratteristiche di ogni nostro calciatore. L'Atalanta è un avversario che ha grandi qualità. Cercheremo di fare la nostra prestazione per poter portare a casa punti".

Un commento sul girone?

"Siamo orgogliosi di essere arrivati fin qui. Questo è un torneo importante, cercheremo di rendere la vita difficile alle squadre che incontreremo. Quanti punti possiamo fare? Non ci penso, avremo le nostre occasioni in ogni partita: con il nostro gioco possiamo mettere in difficoltà Ajax, Atalanta e Liverpool".

Kaba è diventato un giocatore chiave.

"Se vogliamo far male all'Atalanta Kaba sarà fondamentale. Abbiamo fiducia in lui: dopo un po' di tempo è riuscito ad abituarsi a un campionato differente. Ha segnato con lo Slavia Praga e con la nazionale, ma dobbiamo pensare da squadra".

Servirà una gran prova difensiva?

"L'Atalanta è una squadra che ha molte qualità offensive, ma noi abbiamo un'ottima fase difensiva, che sarà fondamentale domani. Ci saranno delle fasi della partita in cui esprimeranno il loro gioco, è normale quando incontri una squadra di livello. Noi dobbiamo pensare a fare il nostro".