© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sinisa Mihajlovic è pronto a fronteggiare la sua personale battaglia. A partire dalla giornata di domani, sottolinea il 'Corriere dello Sport', il tecnico serbo sarà in ospedale e conoscerà il tipo di leucemia che l'ha colpito senza alcun tipo di sintomo.

Mihajlovic nonostante la malattia vuole continuare a fare l'allenatore del Bologna e non solo a parole. Anche nell'ultimo fine settimana il manager rossoblù ha discusso coi suoi più stretti collaboratori presenti a Castelrotto, ha osservato tramite la diretta facebook la prima uscita stagionale della squadra e nei prossimi giorni si farà costantemente sentire, con lo staff ma anche con la squadra, attraverso ripetute conference call.

L'obiettivo di Mihajlovic è quello di entrare in ospedale quanto prima così da poterci uscire nei giorni successivi alla fine del ritiro di Castelrotto e prima della partenza per l'Austria. Se per quella data sarà già fuori dall'ospedale, andrà Sinisa a Casteldebole, altrimenti una delegazione di calciatori andrà a trovarlo all'ospedale Sant’Orsola.