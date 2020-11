Mihajlovic presenta l'autobiografia. Mancini: "L'amicizia come la nostra non si può sciogliere"

“La partita della vita” è l’autobiografia di Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, scritta assieme al giornalista Andrea De Caro. Lo stesso allenatore serbo ha presentato il libro in diretta sul sito de La Gazzetta dello Sport e durante l’evento è intervenuto anche Roberto Mancini, ct della Nazionale e compagno d’avventura con Sampdoria, Lazio e Inter: "Il momento della malattia di Sinisa? L’amicizia, al di là di qualche momento in cui non ti frequenti, quando è come la nostra non si può sciogliere. Ci possono essere momenti difficili ma di fronte a certe situazioni ho sentito il bisogno di andarlo a trovare perché mi sembrava impossibile che avesse una cosa così terribile. Tutto il resto a quel punto è passato in secondo piano".