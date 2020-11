Mihajlovic presenta l'autobiografia. Stankovic: "Esempio e riferimento per il popolo serbo"

“La partita della vita” è l’autobiografia di Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, scritta assieme al giornalista Andrea De Caro. Lo stesso allenatore serbo ha presentato il libro in diretta sul sito de La Gazzetta dello Sport e durante l’evento è intervenuto anche Dejan Stankovic, ex centrocampista di Inter e Lazio: “Per me Mihajlovic è un padre, una persona importante per la mia vita. Sono emozionato anche oggi davanti a lui. Mihajlovic per i serbi è un idolo, un uomo con attributi enormi e anche di fronte a quello che ha affrontato recentemente ha dimostrato come si può andare avanti. Ha superato un momento difficilissimo e anche per noi che gli vogliamo bene è stato un esempio. Lui è un punto di riferimento nella vita. Lo stimo, lo amo e lo rispetto. Per me e per tutta la Serbia Mihajlovic rappresenta il popolo serbo, l’orgoglio della nostra nazione”.