Mihajlovic, Viviano, Sturaro: infortuni e politica dietro l'addio allo Sporting

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Piano piano, il tricolore italiano viene ammainato in casa Sporting. Emiliano Viviano è un nuovo giocatore della SPAL, Stefano Sturaro è a un passo dal Genoa. E prima ancora aveva salutato Sinisa Mihajlovic, che italiano non è ma che è nel nostro paese dal 1992, salvo una breve parentesi da ct della Serbia.

Una situazione paradossale, quella dei tre, vissuta nel bel mezzo di un terremoto societario. Il primo a pagare è stato il tecnico serbo, addirittura nove giorni dopo il suo insediamento. Era stato scelto da Bruno de Carvalho, destituito poco dopo. La motivazione dell'esonero è data dal presidente provvisorio Sousa Cintra: "Ci ha fatto perdere 300mila euro cambiando sede per la preparazione estiva".

Emiliano Viviano era stato scelto proprio da Mihajlovic. L'addio del tecnico aveva da subito messo in bilico la permanenza del portiere, comunque dato per titolare alla prima giornata di campionato. Peccato che nel riscaldamento prima della sfida contro la Moreirense arrivi la beffa dell'infortunio. Lo sostituisce Salin e Viviano perde il posto, definitivamente. Non serve recuperare dall'infortunio e tornare al peso forma. A novembre cambia nuovamente allenatore: da Peseiro a Keizer e la situazione non cambia.

Stefano Sturaro arriva nel limbo societario: dopo Bruno de Carvalho ma prima dell'insediamento di Frederico Varandas. Arrivato infortunato, il club sperava di averlo a disposizione da ottobre, cosa non avvenuta. Lo status di giocatore non di proprietà e il fatto di non essere stato scelto dalla nuova dirigenza ha sancito la fine di un'avventura mai iniziata.