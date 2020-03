Milan, addio più vicino per Donnarumma: il PSG ci pensa ma servono 30-35 milioni

Il futuro di Gigio Donnarumma è quanto mai in bilico visto che il Milan non ha intenzione di garantirgli un rinnovo alle stesse cifre attuali se non più alte come vorrebbe il suo procuratore Mino Raiola. Per il Fondo Elliott adesso il tetto salariale sarà fissato a 2,5 milioni, contro i 6 che percepisce il giovane portiere. E senza il rinnovo, il 21enne rossonero è destinato alla cessione per evitare che possa partire a parametro zero nell'estate del 2021. Il PSG continua a guardare a lui con interesse ma il Milan vuole guadagnare almeno 30-35 milioni di euro. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.