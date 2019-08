Milan, addio speranze per Correa. I rossoneri tornano su Depay

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Milan sembra aver mollato definitivamente Angel Correa a causa delle richieste eccessive dell'Atletico Madrid. Così, i rossoneri potrebbero tornare alla carica per Memphis Depay: all'olandese possono essere destinati i 40 milioni che il Diavolo avrebbe voluto spendere per l'argentino. Più improbabile, invece, un ritorno di fiamma per il brasiliano Everton: il frazionamento del cartellino (di proprietà solo per il 50% del Gremio) è un ostacolo quasi insormontabile da superare in così poco tempo. Lo riporta Tuttosport.