Milan, ag. Conti: "In estate almeno 5-6 offerte ma voleva solo i rossoneri"

Ai microfoni di Milannews.it l'agente di Andrea Conti, Mario Giuffredi, ha parlato delle offerte ricevute in estate dal proprio assistito: "Si in estate ha avuto il Parma, il Werder Brema, il Crystal Palace, la Spal, e altre squadre, almeno 5-6 proposte. Ma si è impuntato nel voler rimanere qui al Milan, ma sono stato proposte che non abbiamo cercato noi, bensì sono arrivate da sole. Andrea ha avuto molta sfortuna, e sono convinto che la partita contro la Juve sia l’inizio di un ritrovo di Conti, perché ieri ha dimostrato di essere forte. Siamo tutti vulnerabili, se ci sono episodi positivi ci tiriamo su, se veniamo puntualmente presi da episodi negativi è dura reagire. Mi auguro che da oggi in poi sia un nuovo inizio anche perché i tifosi con lui sono sempre stati corretti".