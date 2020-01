© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Aria di rivoluzione in casa Milan. Come si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, oltre agli acquisti ed alla cessioni di questa sessione di mercato, il club rossonero guarda già anche al futuro e in estate ci sarà una nuova rivoluzione che partirà dalla panchina: l'indiziato numero uno per prendere il posto di Pioli è Massimiliano Allegri, che in passato ha già guidato il Diavolo dal 2010 al 2014.

Un tecnico alla Ferguson - Maldini e Boban vogliono affidare il Milan del futuro ad un top allenatore e proprio il tecnico livornese sembra essere in cima alla lista dei due dirigenti milanisti. Nei piani rossoneri, per convincerlo a tornare a Milanello, ci sarebbe l'idea di dare ad Allegri un ruolo alla Ferguson: in via Aldo Rossi vogliono infatti in panchina una guida a lungo termine che possa far partire un progetto a lungo termine.