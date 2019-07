© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

E' di oggi la notizia che il Marsiglia vorrebbe acquistare André Silva per rimpiazzare Mario Balotelli. Secondo Canal+ però, anche in Inghilterra c'è molto interesse intorno al calciatore portoghese che l'anno scorso ha giocato in prestito al Siviglia. Il giocatore piace infatti anche a Southampton e Wolverhampton.