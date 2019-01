Milan, ancora nessuna offerta ufficiale dal Besiktas per Halilovic

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Leonardo e Maldini stanno lavorando anche sul mercato in uscita. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del quotidiano Tuttosport, sulla lista dei partenti c’è sempre Alen Halilovic. Il Besiktas, però, ad oggi l’unico club che ha mostrato interesse per il giocatore, non ha ancora presentato un’offerta ufficiale al Milan.